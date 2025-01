video suggerito

Il paracadute si rompe, Ann precipita e muore: “Era sopravvissuta a un grave incidente e al tumore” Ann Wick, 54enne del Minnesota, è morta venerdì scorso dopo un lancio col paracadute. “Era sopravvissuta a un grave incidente stradale e poi a un tumore in stadio avanzato e forse questo le aveva dato una tolleranza al rischio leggermente diversa rispetto al resto di noi” la descrivono amici e parenti. Sostieni Fanpage.it, fai rumore con noi

A cura di Antonio Palma

Sopravvissuta a un terribile incidente stradale e poi a un tumore in stadio avanzato, una donna statunitense è morta mentre faceva paracadutismo in Arizona quando il suo paracadute si è rotto. È la storia di Ann Wick, 54enne del Minnesota che lascia due figli. Secondo la polizia locale, il suo paracadute si è attorcigliato dopo essere stato attivato e la donna non è riuscita ad azionare quello di emergenza.

La tragedia venerdì pomeriggio quando la donna stava facendo paracadutismo allo Skydive Arizona con un gruppo di amici. Erano circa le 16 quando si è lanciata dall'aereo. Il paracadute si è aperto ma qualcosa è andato storto. Le corde le si sono aggrovigliate attorno e non è riuscita a liberarsi per aprire quello di emergenza.

"Nonostante il paracadute si sia completamente aperto come previsto, gli osservatori hanno notato che la calotta stava girando. Il paracadutista non ha adottato alcuna azione correttiva, né è stato aperto il paracadute di riserva. Le ferite riportate durante l'atterraggio si sono rivelate fatali" ha dichiarato la struttura dove è avvenuta la tragedia, aggiungendo: "Esprimiamo le nostre più sentite condoglianze alla sua famiglia e ai suoi amici in questo momento incredibilmente difficile".

Ann Wick faceva paracadutismo per divertimento da tempo con all'attivo quasi 300 lanci. Suo fratello la descrive come una "cercatrice di emozioni forti" dopo tutto quello che aveva passato. "Era sopravvissuta a un grave incidente stradale e poi a un tumore in stadio avanzato e forse questo le aveva dato una tolleranza al rischio leggermente diversa rispetto al resto di noi" così amici e parenti infatti descrivono Ann Wick.

La donna infatti era stata coinvolta in un grave incidente automobilistico all'età di 20 anni e le era stato detto che non avrebbe potuto avere figli. Nel corso del tempo invece ne ha avuti due. Poi nel 2010 le è stato diagnosticato un tumore al seno in stadio avanzato e ha dovuto sottoporsi a interventi chirurgici estenuanti e chemioterapia ma infine era guarita.

Venerdì scorso un tragico destino ha voluto che la sua vita si spezzasse improvvisamente dopo il lancio col paracadute. L'incidente mortale ora è oggetto di indagine sia da parte del dipartimento di polizia che della Federal Aviation Administration.