Il motore dell’aereo prende fuoco dopo impatto con stormo di uccelli: atterraggio d’emergenza Paura a bordo di un aereo American Airlines partito da Columbus, in Ohio (Stati Uniti) e diretto a Phoenix: in seguito all’impatto con un uccello, il motore ha preso fuoco costringendo ad un atterraggio di emergenza. Numerosi i video condivisi dai passeggeri sui social network. Nessun ferito.

A cura di Ida Artiaco

Paura a bordo di un aereo American Airlines dove uno dei motori ha preso fuoco in seguito all'impatto con uno stormo di uccelli. È successo domenica mattina: il volo, diretto a Phoenix, è stato costretto ad un atterraggio d'emergenza all'aeroporto internazionale John Glenn di Columbus, in Ohio, da cui era decollato poco prima.

L'incendio del motore è stato catturato dalla videocamera del cellulare un passeggero, che ha diffuso le immagini delle fiamme, che lambiscono l'ala destra dell'aereo in volo, sui social network. Stando a quanto ricostruito, il Boeing è decollato alle 7:43 e l'impatto con i volatili si è verificato circa 15 minuti dopo, intorno alle 8, come ha poi confermato la Federal Aviation Administration in una nota, la quale sta conducendo le indagini per capire cosa sia realmente successo.

Un passeggero a bordo dell'aereo ha detto a NBC 4 che lui e altri hanno sentito un forte rumore metallico nell'aereo, con il pilota che avrebbe detto loro di aver colpito uno stormo di oche poco dopo il decollo.

Dopo essere rientrato in aeroporto, intorno alle 8:20, la situazione è tornata sotto controllo. Non sono stati registrati feriti. "Il volo è atterrato normalmente. Il Boeig è stato messo fuori servizio per manutenzione e il nostro team sta lavorando per risolvere i disagi causati ai passeggeri", ha fatto sapere American Airlines con un comunicato.

A bordo del Boeing 737-800 c'erano 173 persone, tra passeggeri ed equipaggio. Come ricorda la stampa locale, per i viaggi aerei nazionali i cosiddetti "bird strike" sono all'ordine del giorno ma possono anche essere potenzialmente catastrofici: sarebbero stati finora responsabili della morte di 350 persone solo negli Usa. L'incidente arriva per altro appena tre giorni dopo che un altro motore avrebbe preso fuoco durante il decollo dall'aeroporto di Charlotte Douglas nel North Carolina.