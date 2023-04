Il Dalai Lama chiede a un bimbo di “succhiargli la lingua”, video virale. Poi le scuse: “Scherzava” L’ufficio del leader spirituale tibetano ha dichiarato di volersi scusare con il giovanissimo e la sua famiglia “per il dolore che le sue parole possono aver causato”. La condanna dell’associazione che difende i diritti dei bambini: “Questo gesto non riguarda certamente alcuna espressione culturale tibetana e anche se lo fosse, tali espressioni culturali non sono accettabili”.

A cura di Biagio Chiariello

Alcuni lo hanno definito un comportamento "inappropriato", altri anche "disgustoso". Di certo è stato imbarazzante per il Dalai Lama, costretto a chiedere scusa per aver chiesto ad un ragazzino di"succhiargli la lingua" qualche settimana fa durante un'udienza della M3M Foundation nella città di Dharamshala, in India, di cui è emerso il video del ‘fattaccio' sui social.

In una nota, lo staff del Dalai Lama ha ha reso noto che "desidera scusarsi con il ragazzo e la sua famiglia, così come con i suoi numerosi amici in tutto il mondo, per il dolore che le sue parole possono aver causato", aggiungendo che il leader spirituale "è rammaricato" per quanto accaduto.

Nella nota ufficiale, pubblicata su Twitter, lo staff del Dalai Lama ha aggiunto che "sua santità spesso prende in giro le persone che incontra in modo innocente e giocoso, anche in pubblico e davanti alle telecamere".

Il Dalai Lama, 87 anni, ha invitato il ragazzino a salire sulla piattaforma dove si trovava. Prima gli ha fatto cenno sulla guancia, chiedendo un bacio "prima qui", poi lo ha trattenuto aggiungendo "Penso anche qui", per indicare le labbra e lo ha baciato, dicendo infine "Succhiami la lingua" con tanto di lingua fuori.

Il giovane si è scansato velocemente tra le risate del leader spirituale, che si è poi rivolto al ragazzo, consigliandogli di guardare a coloro che creano "pace e felicità" e di non seguire "esseri umani che uccidono sempre altre persone", per poi dargli un ultimo abbraccio. Il Dalai Lama fa anche il solletico al bambino sotto le ascelle.

A seguito della diffusione delle immagini l’associazione Haq: Center for Child Rights, che difende i diritti dei bambini in India, ha condannato l’accaduto e "ogni forma di abuso sui minori. Alcune versioni fanno riferimento al gesto presente nella cultura tibetana del mostrare la lingua, ma questo video non riguarda certamente alcuna espressione culturale e anche se lo fosse, tali espressioni culturali non sono accettabili".