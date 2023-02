Il corpo smembrato della modella Abby Choi trovato in una pentola: arrestati gli ex suoceri Abby Choi, 28enne modella di Hong Kong, era scomparsa da martedì scorso. Con l’ex marito è in corso una causa di separazione per oltre 12 milioni di euro. Le autorità stanno ancora cercando la testa, il busto e le mani della influencer.

A cura di Biagio Chiariello

La polizia di Hong Kong ha arrestato tre persone in seguito all'orribile scoperta avvenuta nella giornata di ieri, 24 febbraio, nel villaggio di Lung Mei Tsuen: all'interno di alcune pentole è stato rinvenuto il corpo smembrato della modella e influencer Abby Choi. I genitori e il fratello dell'ex marito della 28enne sono ora detenuti e saranno interrogati a breve. Secondo il South China Morning Post, anche lo stesso ex coniuge della vittima sarebbe stato poi fermato a seguito delle perquisizioni.

Stando a quanto riferito dagli inquirenti, l'"aggressione" nei confronti di Abby Choi è stata "ben pianificata" e "premeditata"; c'erano molte "cortine fumogene" per distrarre le autorità dalla verità. La 28enne risultava scomparsa dalla giornata di martedì: come accertato, tra la donna e il suo ex marito (e la famiglia di quest'ultimo) è in corso una causa per la separazione per oltre 100 milioni di dollari di Hong Kong (12 milioni di euro circa).

Oltre a diverse parti del corpo della modella, nell'abitazione presa in affitto nel distretto settentrionale di Tai Po, a Hong Kong, sono state trovate anche un'affettatrice e una sega elettrica, oltre ad alcuni indumenti. Sono state trovate anche due pentole "contenenti tessuto umano", suggeriscono i rapporti. Il sovrintendente Alan Chung Nga-Iun ha dichiarato: "Stiamo ancora cercando la testa, il busto e le mani, ma è probabile che siano stati fatti sparire definitivamente". fossero stati eliminati".

Gli inquirenti hanno intenzione di condurre una ricerca subacquea nel tentativo di trovare le restanti parti del corpo della signora Choi questo pomeriggio, secondo The Strait Times. La polizia ha confermato che a breve sarà effettuata l'autopsia sul corpo della modella per accertarne le cause della morte.

Abby Choi negli anni ha goduto di una discreta visibilità internazionale ed è stata fotografata alla sfilata Haute Couture Primavera Estate 2023 di Elie Saab a Parigi, in Francia, il mese scorso.