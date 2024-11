video suggerito

Il cassone ribaltabile si muove all’improvviso, camionista muore sepolto sotto l’asfalto bollente Il drammatico incidente è costato la vita un camionista statunitense di Jackson, nello stato del Mississippi. Pare che il cassone non si muovesse e così il 41enne era sceso e aveva cercato di riparare il guasto calandosi sotto al mezzo. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Antonio Palma

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Travolto e sepolto sotto l'asfalto bollente che lui stesso stava trasportando col camion, è l'assurdo e drammatico incidente costato la vita un camionista statunitense di Jackson, nello stato del Mississippi. L'uomo, identificato dalla polizia locale come il 41enne Darrell Sheriff, era arrivato in un cantiere stradale dove doveva scaricare il bitume con il suo camion ma qualcosa è andato storto.

Secondo quanto ricostruito finora, il cassone non si muoveva e così il 41enne era sceso e aveva cercato di riparare il guasto calandosi sotto al mezzo. Pare volesse mettere a posto un difetto al sistema idraulico di apertura ma proprio in quel momento il cassone si è mosso all'improvviso rovesciandogli addosso l'asfalto bollente.

Come ha spiegato il capo della polizia di Jackson, Joseph Wade, l'incidente intorno alle 10:30 di lunedì scorso quando una chiamata di emergenza ha fatto accorrere sul posto diverse unità di soccorso tra sanitari, vigili del fuoco e agenti ma per l'uomo purtroppo no c'è stato nulla da fare.

Leggi anche Boccone di traverso, bimba di 7 mesi muore soffocata sotto gli occhi dei genitori

La terribile scena davanti agli altri operai presenti in cantiere che sono stati i primi a soccorrerlo e a trascinarlo via da sotto l'asfalto. "Era ancora vivo all'arrivo dei soccorsi ma le ferite erano troppo gravi perché sopravvivesse" ha spiegato il portavoce della polizia.

Descrivendo l'incidente come una "situazione orribile", Wade ha spiegato ai media locali di aver parlato con i familiari della vittima. "Hanno detto che era un brav'uomo, un gran lavoratore, che cercava solo di guadagnarsi da vivere. Erano feriti. Erano traumatizzati".

Wade ha affermato che il dipartimento di polizia ha condotto un'indagine sulla morte del 41enne arrivando alla conclusone che si sia trattato di una morte accidentale. L'uomo era un appaltatore privato. "Sembra che si trattasse di un qualche tipo di malfunzionamento del suo autocarro con cassone ribaltabile. Mentre cercava di risolvere il problema, l'autocarro gli ha scaricato addosso tutto l'asfalto caldo" ha chiarito la polizia.