Il cane la va a trovare ogni giorno e la nonna di 94 anni gli dedica una serenata: il video virale online Una donna di 94 anni è stata ripresa mentre canta una canzone di Natale al cane del vicino, il Terranova Chewy che definisce “il suo migliore amico”. Il padrone del cane, che ha ripreso la scena, porta il cucciolo dalla nonnina tutti i giorni per fargli trascorrere del tempo con l’anziana.

A cura di Redazione

Una donna di 94 anni è stata ripresa mentre canta una vera e propria serenata per il cane Chewy, un Terranova di un anno e mezzo che l'anziana definisce "il suo migliore amico". Il proprietario del cane, un giovane che abita poco lontano dalla 94enne, porta Chewy a trovare la nonnina ogni giorno.

"Hanno un legame molto insolito – ha raccontato il proprietario del cane-. Chewy ha sempre vissuto con me, ma è diventato amico della vicina in pochissimo tempo e io lo porto da lei ogni giorno". La 94enne è solita trascorrere molto tempo con il cucciolo al quale spesso fa ascoltare la musica e canta canzoni. In un video diffuso sui social, l'anziana canta al suo amico a quattro zampe una canzone di Natale mentre lo accarezza sulla testa. L'animale la guarda con occhi commossi dal basso.

Per le persone anziane, la relazione con gli animali da compagnia è fondamentale per mantenere benessere fisico e psicologico. Il tutto viene documentato in diversi studi scientifici. Uno studio del 2019 sottolinea che un animale domestico riesce a portare agli anziani benefici fisici, emotivi e sociali permettendo ai loro amici di sentirsi più giovani e meno soli.

La musica, dall'altra parte, rende gli animali da compagnia più mansueti. Suonare riduce lo stress nei cani anche nei rifugi: abbaiano di meno e hanno frequenze respiratore più basse. A confermarlo è un'addestratrice di cani intervistata per la stesura di un articolo per Preventive Vet, sito web che si occupa dell'educazione degli animali domestici.

In un altro studio del 2017 stato dimostrato che a ridurre particolarmente lo stress dei cani in canile è soprattutto la musica classica.

