video suggerito

Il 21enne italiano Xavier Granci morto a Vienna, la polizia: “Morte accidentale dopo caduta da 10 metri” Secondo la polizia di Vienna, il 21enne italiano Xavier Granci sarebbe morto in seguito a una caduta accidentale da 10 metri di altezza. Sembra quindi escluso l’omicidio, ma si continua a indagare sull’accaduto. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Gabriella Mazzeo

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Xavier Granci

Sono solo all'inizio le indagini sulla morte di Xavier Granci, 21enne di Piobbico trovato senza vita a Vienna nella giornata di sabato. Gli inquirenti escludono per ora la pista dell'omicidio e attualmente l'ipotesi più accreditata è quella della "morte accidentale". Il corpo del ragazzo, infatti. è stato rinvenuto dalla polizia austriaca nelle prime ore di sabato mattina in prossimità di un ponte, riverso su una pista ciclabile. Secondo gli inquirenti, sarebbe deceduto per le lesioni riportate dopo un volo di circa 10 metri.

Per il rimpatrio della salma, ha spiegato il papà del ragazzo al Resto del Carlino, servirà almeno una o due settimane. "Io e mia moglie siamo arrivati a Vienna sabato dopo aver saputo cos'era successo. Nostro figlio Luigi risiedeva già qui e Xavier lo aveva raggiunto, vivevano insieme da alcuni mesi perché voleva trovare lavoro in Austria. Luigi è stato il primo ad essere avvisato dalla polizia austriaca che è risalita all'identità di Xavier tramite i documenti che aveva addosso. L'ipotesi è che si sia trattato di una morte accidentale, ne sapremo di più dopo l'autopsia. Siamo stati assistiti dall’ambasciata italiana che ci ha offerto tutto il supporto possibile".

Il 21enne si era trasferito dall'Italia a Vienna dopo il diploma all'istituto alberghiero di Piobbico per cercare lavoro. La tragedia ha sconvolto la famiglia Granci ed è stata un dolore per tutta la comunità che conosceva molto bene Xavier. Il ragazzo infatti aveva trascorsi sportivi nella squadra della Audax Piobbico 1968.

Per i funerali bisognerà attendere ancora un po' di tempo in attesa che la magistratura austriaca completi l'iter delle indagini e conceda il rientro della salma in Italia. Ad aspettarlo per l'ultimo saluto c'è l'intera comunità di Piobbico e gli altri fratelli, divisi tra Italia ed estero.