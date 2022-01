Ignora i divieti per vedere la lava, trovato morto dopo essere caduto nel vulcano il corpo senza vita dell’uomo è stato individuato e recuperato a circa trenta metri sotto il bordo del cratere dell’area di osservazione del vulcano Kilauea, alle Hawaii.

A cura di Antonio Palma

Tragedia nel parco nazionale dei vulcani alle Hawaii dove le autorità locali hanno rinvenuto il corpo senza vita di un uomo caduto all’interno del vulcano Kilauea. La scoperta del cadavere è avvenuta in un’area interdetta al pubblico perché nei mesi scorsi teatro di eruzione lavica. L’ipotesi quindi è che, durante una escursione nel parco, l’uomo abbia ignorato i divieti e proceduto in una zona off limits dove è caduto accidentalmente trovando la morte. La vittima è un uomo di 75 anni i cui familiari avevano denunciato la scomparsa lunedì. L’uomo infatti domenica stava facendo una escursione proprio sul monte ma non è tornato a casa facendo scattare l’allarme.

I funzionari del parco ritengono che l'incidente sia avvenuto nella tarda serata di domenica. A seguito dell’allarme, i ranger del parco e i vigili del fuoco lo hanno cercato per tutta la giornata e la notte successiva, localizzandolo solo martedì ma per lui era ormai troppo tardi e si è potuto solo accertarne il decesso. Alla fine il corpo senza vita dell’uomo è stato individuato e recuperato a circa trenta metri sotto il bordo del cratere dell'area di osservazione di Uēkahuna sulla sommità del vulcano Kilauea. Si tratta della stessa area dove numerosi visitatori del parco nei mesi passati hanno cercato di osservare il lago di lava incandescente che si era formato da un'eruzione del vulcano.

“I ranger del parco, assistiti da un elicottero, hanno recuperato il corpo dell’uomo intorno alle 8 di mattina" ha dichiarato il National Park Service in una nota. Sull’incidente è stata avviata una indagine che è ancora in corso per stabilire eventuali mancanze sulla sicurezza. I funzionari hanno ricordato che, anche se il vulcano è visitabile, gli escursionisti dovrebbero rimanere sui sentieri segnalati. "I visitatori non dovrebbero mai attraversare le barriere di sicurezza, specialmente intorno ai bordi di scogliere pericolose", ha dichiarato il capo dei ranger. Il vulcano ha iniziato a eruttare di nuovo il 29 settembre ma ora la lava continua a scorrere da una singola bocca nella parete occidentale del cratere.