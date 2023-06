I numeri drammatici dell’Unicef: “Dal 2005 almeno 120mila bimbi uccisi o mutilati nelle guerre” Le Nazioni Unite hanno verificato più di 16mila attacchi a scuole e ospedali, e più di 22mila casi di accesso umanitario negato ai minori. Un chiaro esempio dell’impatto devastante della guerra e dei conflitti sui piccoli.

A cura di Biagio Chiariello

Più di 120.000 bambini sono stati uccisi o mutilati tra il 2005 e il 2022. Sono numeri drammatici quelli verificati dalle Nazioni Unite che, come riferisce l'Unicef, hanno verificato l’incredibile cifra di 315.000 gravi violazioni contro i più piccoli negli oltre 30 conflitti in Africa, Asia, Medio Oriente e America Latina.

Queste includono:

Più di 120.000 bambini uccisi o mutilati.

Almeno 105.000 bambini reclutati o utilizzati da forze armate o gruppi armati.

Più di 32.500 bambini rapiti.

Più di 16.000 bambini sottoposti a violenza sessuale.

Le Nazioni Unite hanno anche verificato più di 16.000 attacchi a scuole e ospedali e più di 22.000 casi di negazione dell’accesso umanitario ai bambini.

"Poiché questi sono solo i casi accertati – spiega l'Unicef – è probabile che il bilancio reale sia molto più alto. Inoltre, molti altri milioni di bambini sono stati sfollati dalle loro case e comunità, hanno perso amici o parenti o sono stati separati dai genitori o da chi si prende cura di loro".

Cifre sconvolgenti che arrivano mentre gli Stati, i donatori e la comunità umanitaria si incontrano in Norvegia per la Conferenza di Oslo sulla protezione dei bambini nei conflitti armati. In tal senso l’Unicef chiede ai governi di assumere nuovi e coraggiosi impegni per:

Sostenere e rendere operative le leggi e le norme internazionali già in vigore per proteggere i bambini in guerra, compresa la protezione da attacchi di scuole, ospedali e altri oggetti protetti come l’acqua e le strutture igienico-sanitarie, per fermare il reclutamento e l’uso di bambini da parte di gruppi e forze armate, per fermare l’uso di armi esplosive nelle aree popolate.

Ritenere responsabili gli autori quando i diritti dei bambini vengono violati.

Aumentare le risorse critiche per finanziare la protezione dei bambini in conflitto nella misura e nella velocità richieste, in linea con le crescenti necessità. Ciò deve includere investimenti nella risposta umanitaria e nella forza lavoro nazionale per la protezione dell’infanzia.

“Ogni guerra è in definitiva una guerra contro i bambini“, ha dichiarato la Direttrice generale dell’Unicef Catherine Russell, “l’esposizione ai conflitti ha effetti catastrofici, che cambiano la vita dei bambini. Pur sapendo come si deve agire per proteggere i bambini dalla guerra, il mondo non sta facendo abbastanza”.