I cani si mangiano il biglietto della lotteria, coppia riesce comunque a vincere il premio Guai a lasciare in giro i biglietti della lotteria se in casa hai due cani “pazzi”. Lo sa bene un coppia dello Stato USA dell’Oregon, proprietaria di due husky…

A cura di Biagio Chiariello

Il loro cane ha mangiato il biglietto vincente, ma una coppia americana ha ricevuto comunque il premio in denaro. Potrebbe sembrare la scusa perfetta per dimenticare i compiti, ma una coppia sposata a Salem, nell'Oregon, si è trovata per davvero con un pezzo di carta importantissimo e molto masticato.

Come si legge su Newsweek, i due Alaskan Klee Kais, Apple e Jack sono con Nathan e Rachael Lamet da quando erano cuccioli. Ora, Apple ha 11 mesi e Jack ne ha due. "Per qualche motivo abbiamo lasciato il biglietto della lotteria su un pouf e loro hanno deciso che era delizioso…", ha detto Rachel Lamet a Oregon Lottery.

"Sono andata a letto e quando mi sono svegliata l'ho trovato tutto smangiucchiato al punto che ho pensato che non si potesse controllare. Ma mio marito ha pensato che fosse esilarante e che qualcuno potesse almeno farsi una bella risata. Ha detto che saremmo stati sicuramente noi i vincitori…"

E infatti è stato proprio così.

La Oregon Lottery è riuscita in qualche modo a mettere insieme tutti i pezzi strappati del biglietto, per calcolare i numeri. "È troppo divertente", ha detto Rachael. "Ora compreremo sicuramente più giocattoli da masticare. Adoriamo Apple e Jack, ma a volte sono pazzi".

Secondo il segretario di stato dell'Oregon, le linee guida ufficiali stabiliscono che per richiedere un premio su un biglietto danneggiato o distrutto, il vincitore debba compilare un modulo di richiesta del vincitore e un modulo di dichiarazione giurata e presentarli "insieme a qualsiasi altra prova del tentativo di convalida in possesso del giocatore (inclusi, a titolo esemplificativo, eventuali tagliandi, ricevute o altre prove di gioco prodotte dal terminale al momento del tentativo di convalida) alla lotteria sia per posta all'indirizzo della lotteria (posta raccomandata raccomandata) o di persona presso la sede della lotteria o una filiale della lotteria durante l'orario di apertura della lotteria."

Proprio la scorsa settimana, un altro vincitore di un lotteria in Virginia ha vinto un enorme premio in denaro in modo non convenzionale dopo che inizialmente gli era stato detto che il suo biglietto non era vincente.

A maggio, a Malcolm Meredith è stato detto che il suo biglietto non era vincente, ma ha deciso di tenerlo comunque. Per fortuna, quel tagliando gli è valso un milione di dollari quando ha visitato il Centro servizi della Virginia del Nord della Virginia Lottery settimane dopo.