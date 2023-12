“Ho avuto un infarto a 37 anni e ho deciso di andare a vivere in una grotta”, la storia di Donny Dust L’uomo, che ha scritto libri, fatto reality show e fatto consulenza per i film, oggi continua a girare il mondo e vivere parte del tempo in natura ma ha abbracciato anche il mondo dei social attraverso i quali spera di “alimentare la curiosità delle persone verso il mondo naturale”

A cura di Antonio Palma

“Avevo 37 anni ed ero una persona atletica e attiva quando ho avuto un infarto improvviso. Dopo le cure mediche e la riabilitazione, ho capito che avevo bisogno di qualcos'altro per guarire veramente e ho deciso di andare a vivere in una grotta”, è la storia di Donny Dust, un uomo statunitense che oggi, a 43 anni, è diventato un esperto di sopravvivenza nei posti più impervi e un istruttore che condivide le sue abilità su TikTok per aiutare gli altri a sopravvivere nella natura selvaggia.

Ex membro del Corpo dei Marines Usa fino al 2011, era stato sempre un uomo attivo e atletico e aveva già iniziato cimentarsi in azioni estreme quando nel 2017 fu colto da un infarto. In quel periodo si allenava per un'ultramaratona di 245 km attraverso la giungla peruviana. “Ero a casa in Colorado e pensavo che i dolori al petto fossero dovuti al cambiamento di altitudine dopo il ritorno dall’Alaska” ha raccontato l’uomo al Guardian.

Donny Dust fino all’ultimo ha faticato a credere che stava avendo davvero un infarto e solo quando è stato portato d’urgenza in una sala operatoria e gli è stato installato uno stent, ha capito cosa gli fosse accaduto. Un vero e proprio shock che ha cambiato per sempre la sua mente e il modo di vivere. Dopo il decorso post operatorio e diverse sessioni di riabilitazione, la scelta di cambiare vita e rallentare ritmo senza rinunciare alle avventure estreme.

“Credevo di aver bisogno di qualcos'altro per guarire. Essendo un ragazzo che vive all'aria aperta e che sapeva costruire strumenti di pietra e vivere dei prodotti della terra, sapevo che era lì che dovevo essere” ha raccontato. Da quel momento ha iniziato a vivere nei boschi e nelle grotte, cacciando gli animali selvatici e dormendo su un mucchio di foglie.

“Avevo una serie di grotte e ognuna aveva servizi diversi: alcune erano vicine a sorgenti o vicino a luoghi migliori per la pesca, la caccia e la raccolta. Mi spostavo da una grotta all'altra. In una ad esempio dormivo, in un‘altra nascondevo le pelli di animali” ha ricostruito l’uomo, rivelando: “Ho catturato pesci, scoiattoli e conigli, in questo modo impari ad apprezzare davvero il cibo. Mi mancavano i miei figli, ma sapevo anche che questo era il mio momento per guarire e riflettere davvero, e c'era sempre qualcosa da fare”

“Non giudico nessuno per le scelte che fa, ma penso che alcune persone siano influenzate a credere in cose che non contano. La mia passione è fare di meno ma cose di maggior valore e nel modo più semplice possibile” ha spiegato Donny Dust. L’uomo, che in questi anni ha scritto libri, fatto reality show e fatto consulenza per i film, oggi continua a girare il mondo e vivere parte del tempo in natura ma ha abbracciato anche il mondo dei social attraverso i quali spera di “alimentare la curiosità delle persone verso il mondo naturale".