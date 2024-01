Hamas diffonde nuovo video di 3 ostaggi israeliani: “Il tempo sta scadendo, fateci tornare a casa” Hamas ha diffuso un nuovo video-appello di 3 donne in ostaggio a Gaza da ormai 107 giorni. Le 3 chiedono al governo israeliano di riportarle a casa. “Oggi abbiamo più paura del nostro governo che di Hamas”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Gabriella Mazzeo

Il giorno della decisione della Corte di giustizia dell'Aja, Hamas ha diffuso un nuovo video che mostra 3 ragazze in ostaggio a Gaza. Le 3 donne, inquadrate da una telecamera fissa, hanno lanciato un appello alle autorità israeliane spiegando di essere prigioniere da ormai 107 giorni. Si esprimono con foga in ebraico e denunciano di essere state abbandonate da Israele il 7 ottobre, giorno dell'attacco di Hamas. In ultimo, le 3 donne in ostaggio si rivolgono direttamente al premier Benyamin Netanyahu, chiedendogli di mettere fine alla guerra e riportarle sane e salve dalle loro famiglie. "Prima di diventare anche noi cadaveri", aggiungono le 3 donne in conclusione.

Il video diffuso online si intitola "il tempo sta scadendo" e mostra una clessidra che si sta svuotando. "Sono stata rapita dalla base nel Kibbutz Nahal Oz – spiega Karina, una 19enne soldatessa per Israele in ostaggio a Gaza dal 7 ottobre scorso -. Siamo costantemente sotto il fuoco, sotto attacchi e bombardamenti. Mi avete quasi ammazzata con i vostri attacchi. Come può accadere che io oggi abbia più paura del mio Stato di quanta ne abbia di Hamas?".

Insieme a lei sono tenute prigioniere Danielle, soldatessa 19enne e Doron, una 30enne residente nel Kibbuz Kfar Aza. Anche le altre due giovani sono apparse nel filmato e nei loro interventi, hanno accusato l'esercito di aver ucciso altre persone rapite e tenute in ostaggio da Hamas. In conclusione, le 3 hanno sollecitato le famiglie ad organizzare manifestazioni di protesta. "Prima ci avete esposte al pericolo – hanno ribadito riferendosi al governo Netanyahu – poi ci avete abbandonato, vogliamo tornare a casa".

In Israele il video non è stato mostrato perché i media non hanno voluto trasmettere l'appello, definendolo "terrorismo psicologico da parte di Hamas".