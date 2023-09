Guerra Ucraina-Russia, Zelenskiy all’Assemblea ONU: “Fermate Putin, è come Hitler”. Bombe su Leopoli Gli ultimi aggiornamenti sulla guerra in Ucraina e le notizie del 19 settembre. Zelensky è arrivato a New York per l’assemblea generale delle Nazioni Unite: chiederà che la Russia venga cacciata dal Consiglio di Sicurezza dell’ONU, di cui è membro permanente.

A cura di Davide Falcioni

Per la prima volta dall'inizio dell'invasione russa dell'Ucraina il presidente Volodymyr Zelenskiy interverrà oggi all’assemblea generale delle Nazioni Unite di New York: "Per noi è molto importante che tutte le nostre parole, tutti i nostri messaggi vengano ascoltati", ha detto nel corso di una visita a soldati ucraini amputati ricoverati all'ospedale universitario di Staten Island, rivolgendo poi un appello: "Fermate Putin, è come Hitler". Nel 2022 il leader di Kiev aveva inviato un messaggio registrato e promesso che la bandiera ucraina gialla e blu sarebbe tornata a sventolare su tutto il territorio ucraino "con la forza delle armi". C'è grande attesa per il messaggio che rivolgerà oggi all'ONU, a un anno di distanza. Zelenskiy ha annunciato che "l'Ucraina presenterà agli Stati membri dell'Onu una proposta concreta su come rafforzare il principio dell'integrità territoriale e migliorare la capacità delle Nazioni Unite di contrastare e fermare le aggressioni". Una parte del suo discorso inoltre dovrebbe riguardare i "terroristi russi" che "siedono ancora nel consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite".

Russia: "Impossibile cambiare il nostro status al Consiglio di Sicurezza ONU"

Su questo aspetto è già intervenuto il primo vice rappresentante permanente della Federazione Russa presso le Nazioni Unite Dmitry Polyansky, secondo il quale cambiare lo status della Russia è impossibile senza dividere l'organizzazione mondiale. Intervistato dalla Tass il diplomatico ha aggiunto che "gli stessi Stati Uniti sono consapevoli che è impossibile riformare il Consiglio di Sicurezza dell'ONU senza il consenso dei suoi membri e della maggioranza assoluta di tutti i Paesi che compongono l'organizzazione mondiale".

Due feriti a Leopoli dopo attacco con droni da parte della Russia

Nel frattempo si continua a combattere sul campo di battaglia. Al momento, il bilancio dell'attacco russo con droni avvenuto nella notte a Leopoli è di due feriti: sono due persone estratte dalle macerie, di cui una in gravi condizioni. A causa dell'attacco, come riferisce Rbc Ucraina, è esploso un vasto incendio. Ad aggiornare sulla situazione è il sindaco Andriy Sadovoy, sul proprio canale Telegram. Nella regione si sono sentiti suoni di esplosioni. Il capo dell'amministrazione militare regionale di Leopoli Maksym Kozytsky ha riferito che sono al lavoro i sistemi di difesa ucraini.

