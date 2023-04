Guerra Ucraina, raid e morti su Kherson. Usa: “Improbabile Kiev cacci via i russi quest’anno” L’esercito russo ha bombardato zone residenziali a Kherson: tre civili sono rimasti uccisi e altri due feriti secondo il capo dell’amministrazione militare regionale Alexander Prokudin.

A cura di Susanna Picone

Per gli Stati Uniti "è improbabile che l'Ucraina riesca a cacciare tutte le forze russe dal suo territorio entro quest’anno". È quanto ha dichiarato il capo dello stato maggiore congiunto Usa Mark Milley in una intervista a Defense one aggiungendo di non credere "che si possa fare a breve termine".

"È un compito militare molto, molto difficile", ha detto ancora. "Si tratta di 200mila russi che si trovano ancora nell'Ucraina occupata. Non dico che non si possa fare. Dico che è difficile", ha spiegato. Intanto, a suo dire, la Russia "ha fallito" dal punto di vista strategico e operativo, "e ora sta fallendo anche dal punto di vista tattico".

Usa non forniranno missili a lungo raggio Atacms a Kiev

Mark Milley ha ribadito che per il momento gli Stati Uniti non forniranno missili a lungo raggio Atacms all’Ucraina: "Il raggio d'azione dell'Atacms è più lungo, ma ci sono altri sistemi che coprono la stessa distanza. Ci sono droni per esempio che possono fare lo stesso lavoro, e gli inglesi hanno un paio di sistemi. Sono alcune cose che stiamo valutando per dare all'esercito ucraino un po' più di gambe", ha dichiarato.

Lunedì gli Usa annunceranno l'invio di un nuovo pacchetto di aiuti militari all'Ucraina da 2,6 miliardi di dollari. Nel pacchetto ci sarebbero radar per la sorveglianza, missili anti-carro e munizioni di precisione.

Raid su Kherson

Intanto si registrano altri civili morti in Ucraina. Il capo dell'amministrazione militare regionale Alexander Prokudin, citato dai media ucraini, ha detto che i russi hanno bombardato zone residenziali della regione di Kherson, nel sud del Paese, per 54 volte durante le ultime 24 ore. Almeno tre civili sono rimasti uccisi e altri due feriti. Ha detto anche che Kherson è stata attaccata per cinque volte durante la giornata di ieri. "Purtroppo ci sono vittime tra la popolazione civile: 3 persone sono state uccise, 2 sono rimaste ferite", ha reso noto Prokudin.

"In Donbass successi marginali russi e migliaia di morti"

"Su diverse linee del fronte del Donbass, le forze russe hanno ottenuto solo successi marginali a costo di decine di migliaia di vittime, sprecando il vantaggio di personale militare dovuto alla mobilitazione parziale", scrive l'intelligence del ministero della Difesa britannico nel report quotidiano su Twitter. "È realistico pensare che il capo di stato maggiore Valerij Gerasimov stia superando i limiti della tolleranza dei fallimenti per la leadership russa", così ancora l'intelligence di Londra. Gerasimov doveva estendere il controllo russo sul Donbass: "Dopo 80 giorni è sempre più evidente che questo progetto è fallito".