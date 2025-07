Guerra Ucraina: pioggia di missili russi su Kiev causano morti e feriti, droni ucraini su Mosca

In un’altra notte tesa e insonne per gli abitanti di Kiev bersagliata da un’ondata di missili russi che hanno fatto morti e feriti nella capitale ucraina. Intanto l’Ucraina ha lanciato una serie di droni su Mosca bloccando i principali aeroporti. Zelensky: “Ora colloqui”

Una nuova notte da incubo per Kiev bersagliata da una ondata di missili russi che hanno fatto morti e feriti nella capitale ucraina e nei sobborghi. Il sindaco di Kiev, Vitali Klitschko, ha dichiarato che i soccorritori da ore sono impegnati tra le macerie di edifici e palazzi in quattro quartieri della capitale. Presi di mira dall’esercito russo. L’attacco in piena notte quando a Kiev sono state udite esplosioni seguite da incendi in varie zone della città.

Gli abitanti di Kiev sono stati svegliati poco dopo la mezzanotte dagli allarmi antiaerei e tutti si sono precipitati a rifugiarsi nelle stazioni della metropolitana. Secondo fonti di Kiev, i raid russi hanno preso di mira proprio una stazione della metropolitana nel centro della capitale ucraina, immobili commerciali, negozi, case e un asilo che sono stati danneggiati.

I raid sono iniziati poco dopo la mezzanotte e sono proseguiti fino all’alba con diverse ondate di missili e droni. "Purtroppo abbiamo informazioni di almeno una persona morta a seguito dell'attacco", ha affermato su Telegram il capo dell'amministrazione militare di Kiev, Tymur Tkachenko.

Caccia MIG russi hanno lanciato missili ipersonici Kinzhal che sono esplosi alla periferia di Kiev, non lontano da Irpin. "A Kiev si sono udite esplosioni durante un attacco di droni dopo la minaccia" di raid russi con "missili ipersonici Kinzhal", riferisce Rbc-Ucraina citando il sindaco della capitale Vitaliy Klitschko. In volo anche quattro bombardieri mentre navi e sottomarini hanno fatto partire una decina di missili Kalibr.

Più di 230 droni ucraini su Mosca nel weekend, Zelensky: "Ora colloqui"

Intanto l’Ucraina ha lanciato una serie di droni su Mosca che sarebbero stati tutti abbattuti, secondo le forze armate russe. "Due droni ucraini che hanno attaccato Mosca sono stati abbattuti. I servizi di emergenza stanno lavorando sul luogo dei detriti caduti" ha riferito il sindaco di Mosca Sergei Sobyanin. Secondo il Ministero della Difesa russo, da sabato mattina sono stati abbattuti più di 230 droni ucraini nei cieli della Russia, di cui 27 nella capitale. Almeno 140 voli sono stati cancellati e i principali aeroporti di Mosca sono stati chiusi a causa dell’attacco ucraino.

Nel frattempo, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha offerto a Vladimir Putin nuovi colloqui di pace dopo settimane di incessanti attacchi missilistici. "Bisogna fare tutto il possibile per raggiungere un cessate il fuoco", ha detto Zelensky nel suo discorso serale alla nazione, aggiungedo: "La parte russa dovrebbe smettere di nascondersi dalle decisioni".