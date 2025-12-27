Guerra Ucraina, notte di bombardamenti a Kiev. Lanciati missili ipersonici Kinzhal, danni e feriti

Notte di bombe, missili, danni e feriti in Ucraina alla vigilia dell’incontro tra i presidenti Zelensky e Trump in Florida. Oggi intanto i due parteciperanno a una call insieme ai leader europei e alla presidente della Commissione Von der Leyen.

È stata una notte di allarme in Ucraina, con potenti esplosioni che hanno scosso la capitale Kiev sotto minaccia di attacco missilistico. "Esplosioni nella capitale. Le forze di difesa aerea sono operative. Restate nei rifugi!", le parole del sindaco nella notte su Telegram. "Tutta l'Ucraina è in pericolo missilistico! Registrato il decollo del MiG-31K", la comunicazione invece dell’Aeronautica militare.

Secondo il Kyiv Independent, Mosca avrebbe lanciato sulla capitale ucraina diversi missili ipersonici Kinzhal, quattro missili balistici Iskander e un gruppo di missili da crociera Kalibr. La Russia ha attaccato diversi distretti della regione di Kiev, danneggiando edifici, cantieri edili e aziende e causando feriti.

Un residente della regione di Ivano-Frankivsk che stava guidando un camion durante l'attacco ha riportato ferite da schegge alla schiena. A Vyshhorod le finestre di un grattacielo sono state danneggiate. Nel distretto di Bucha è scoppiato un incendio in un cantiere edile. Almeno quattro persone sono rimaste ferite a Kiev: “Attualmente, quattro vittime dell'attacco nemico alla capitale hanno richiesto assistenza medica. Tre di loro sono state ricoverate in ospedale. Una ha ricevuto cure ambulatoriali", ha scritto il sindaco.

Sette in totale i distretti di Kiev che hanno subito danni a causa degli attacchi russi nella notte. Sarebbe stato colpito anche un dormitorio di una delle università nel distretto di Solomyansky. Nel distretto di Darnytskyi, i soccorritori hanno evacuato 10 persone da una casa di riposo.

Intanto, sul fronte dei negoziati, oggi la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen parteciperà a una chiamata con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, l’americano Donald Trump e altri leader dell'Ue. Domani invece è atteso l’incontro a Mar-a-Lago tra Trump e Zelensky. Il leader di Kiev ha annunciato che si incontreranno per continuare i negoziati sull'accordo con la Russia. La Casa Bianca ha confermato l’incontro: nel programma ufficiale si legge che i due leader si vedranno alle 15 ora locale, le 21 in Italia, nella residenza del tycoon a Mar-a-Lago, in Florida. Si partirà dalla discussione del piano in 20 punti che è stato inviato a Mosca. Trump, secondo i media, sarebbe ottimista sulla possibilità di risolvere il conflitto in Ucraina.

"I rappresentanti russi si impegnano in discussioni lunghe, ma in realtà, sono i Kinzhals e gli ‘shahed' a parlare per loro. Questa è la vera attitudine di Putin e del suo cerchio più stretto. Non vogliono porre fine alla guerra e cercano di sfruttare ogni opportunità per causare ancora più sofferenza all'Ucraina e aumentare la loro pressione sugli altri nel mondo. E questo significa che la pressione di risposta è ancora insufficiente", ha scritto su X in mattinata Zelensky commentando i raid delle ultime ore. "Se la Russia trasforma anche il periodo natalizio e di Capodanno in un periodo di case distrutte e appartamenti bruciati, di centrali elettriche distrutte, allora questa attività malata può essere risposta solo con azioni veramente forti. Gli Stati Uniti hanno questa capacità. L'Europa ha questa capacità. Molti dei nostri partner hanno questa capacità. La chiave è usarla", ha aggiunto.