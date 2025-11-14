Guerra Ucraina, Kiev sotto l’attacco di centinaia di droni e missili russi: esplosioni, vittime e incendi

Kiev colpita nella notte da un vasto attacco russo che ha provocato danni e causato vittime e feriti. I bombardamenti hanno preso di mira edifici civili e anche la rete energetica.

Nella notte Mosca ha lanciato un massiccio attacco su Kiev, con centinaia di missili e droni. La prima ondata di raid è arrivata verso le 00:45 ora locale, seguita da una seconda verso l'1:00 e una terza intorno all'1:30. Si contano vittime e feriti: almeno 4 i morti, secondo quanto ha dichiarato il presidente Volodymyr Zelensky.

Il sindaco Vitali Klitschko – che ha invitato i cittadini a rifugiarsi nei bunker – ha parlato anche di decine di feriti. "Venticinque feriti nella capitale a seguito di un massiccio attacco nemico. Tra loro c'è un bambino di 10 anni. Nove persone sono state ricoverate in ospedale dai medici, in particolare una donna incinta. Altri hanno ricevuto assistenza sul posto", ha scritto. Secondo le autorità ucraine, la Russia ha colpito diversi quartieri ed edifici residenziali: sono scoppiati incendi e alcune zone sono rimaste senza riscaldamento per danni alla rete.

"Ci sono molti grattacieli danneggiati in tutta Kiev, in quasi tutti i quartieri", ha dichiarato Timur Tkachenko, capo dell'amministrazione militare della città. Sono scoppiati incendi in diversi quartieri e sono stati mobilitati i servizi di emergenza: "Alcuni snodi della rete di riscaldamento sono stati danneggiati. Nel quartiere Desniansky, a causa di una falla sulla conduttura principale del gas, alcuni edifici sono temporaneamente senza riscaldamento", ha aggiunto ancora il sindaco.

Le forze ucraine da parte loro hanno messo a segno dei colpi mirati contro le infrastrutture russe. A Novorossiysk, città portuale sulla costa del Mar Nero, "una raffineria di petrolio è stata danneggiata in seguito a un attacco da parte di droni ucraini". Un incendio è divampato nella raffineria, che fa parte del terminal petrolifero di Sheskharis, uno dei più grandi della Russia.

E il ministero della Difesa russo ha annunciato che più di 200 droni ucraini sono stati intercettati nella notte appena trascorsa. Sul fronte militare, la Russia continua ad avanzare nell'est del Paese, in particolare nella regione di Donetsk dove si concentrano i combattimenti. Ieri le forze russe hanno sferrato 731 attacchi su 20 insediamenti nella regione di Zaporizhzhia e almeno quattro persone, secondo quanto riportato da Ukrinform, sono state uccise.