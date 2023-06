Guerra Russia-Ucraina, notte di attacchi. Biden: “Ricorso Putin ad armi nucleari è minaccia reale” Gli ultimi aggiornamenti sulla guerra in Ucraina e le notizie del 20 giugno: notte di attacchi in tutto il Paese, allarmi aerei anche a Kiev e Leopoli. Il presidente Usa Biden sull’annuncio da parte di Mosca dello schieramento di armi nucleari tattiche in Bielorussia: “Minaccia reale”.

Notte di attacchi russi in tutta l'Ucraina: esplosioni sono state registrate anche a Kiev e a Leopoli, città che si trova vicino al confine con la Polonia sul versante Ovest del Paese. L'amministrazione militare della Capitale ha dichiarato che Mosca ha lanciato un attacco di droni nelle prime ore di oggi, avvertendo i residenti di trovare riparo nei rifugi tramite l'app di messaggistica Telegram. Non ci sono al momento notizie di vittime.

Distrutti droni Shahed, allarme anche a Zaporizhzhia

Lo Stato maggiore delle forze armate ucraine ha riferito che si è trattato, nello specifico, di un attacco con 30 droni Uav di tipo Shahed, di cui 28 distrutti dalla difesa aerea. Non solo. Allerte antiaeree sono state segnalate anche a Zaporizhzhia, ha riferito il quotidiano Kyiv Independent, osservando che la città meridionale è stata pesantemente presa di mira dall'artiglieria russa negli ultimi giorni.

Non sono stati segnalati feriti e non ci sono stati danni agli edifici residenziali mentre tutti i sistemi di pubblica utilità hanno continuato a funzionare normalmente, ha affermato. Deflagrazioni sono state segnalate anche negli oblast di Cherkasy, Vinnitsa e Khmelnytskyi.

Zelensky sulla controffensiva: "Non abbiamo perso posizioni"

Proprio a Sud e nel Donetsk continua la controffensiva ucraina. Un aggiornamento è arrivato ieri dal presidente Zelensky, che ha affermato che "non abbiamo perso posizioni di combattimento, solo liberate. Le forze di difesa dell'Ucraina avanzano in alcune direzioni e difendono le loro posizioni e resistono agli assalti degli invasori russi in altre".

Per Biden la minaccia della Russia di usare armi nucleari è "reale"

Sulla guerra in Ucraina è tornato a parlare nelle scorse ore anche il presidente Usa, Joe Biden. Durante una visita a Palo Alto, in California, l'inquilino della Casa Bianca ha commentato l’annuncio da parte di Mosca dello schieramento di armi nucleari tattiche in Bielorussia, definendolo una minaccia reale.

Il presidente Usa ha definito l’iniziativa della Russia "assolutamente irresponsabile. Durante la mia ultima visita qui, circa due anni fa, dissi che temevo il prosciugamento del fiume Colorado, e tutti mi guardarono come fossi pazzo. Mi guardarono come quando dissi che temevo Putin potesse usare armi nucleari tattiche. È (un rischio) reale", ha concluso.

La scorsa settimana, il presidente bielorusso Alexander Lukashenko aveva infatti dichiarato che il suo paese ha iniziato a ricevere armi nucleari tattiche russe, alcune delle quali, ha detto, sono tre volte più potenti delle bombe atomiche sganciate dagli Stati Uniti su Hiroshima e Nagasaki nel 1945.

