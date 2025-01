video suggerito

Guerra Medio Oriente: Israele e Hamas firmano accordo su Gaza, oggi voto del governo Netanyahu Nella notte Israele e Hamas hanno firmato ufficialmente l'accordo per la tregua a Doha alla presenza di Stati Uniti e Qatar. Oggi il vertice di gabinetto del premier Netanyahu: dovrebbe proseguire fino a domani, col conseguente rilascio degli ostaggi solo lunedì 20, proprio in concomitanza con l'insediamento di Trump alla Casa Bianca.

A cura di Biagio Chiariello

L'ufficio del premier israeliano Benjamin Netanyahu ha comunicato oggi il raggiungimento di un'intesa per il rilascio degli ostaggi con Hamas. È stata inoltre annunciata una riunione del gabinetto di sicurezza israeliano prevista per la giornata.

"Il primo ministro Benjamin Netanyahu è stato informato dal team negoziale che sono stati finalizzati gli accordi per la liberazione degli ostaggi", si legge in una dichiarazione ufficiale.

Secondo Ynet, l'accordo tra i negoziatori di Tel Aviv, di Hamas, di Stati Uniti e Qatar è stato firmato ufficialmente nella notte a Doha.

Oggi il voto del governo Netanyahu sull'accordo con Hamas

Netanyahu ha quindi convocato per oggi, 17 gennaio, il gabinetto politico e di sicurezza, seguito da una riunione del governo per l'approvazione dell'intesa. L'ufficio del premier ha inoltre confermato che le famiglie degli ostaggi sono state avvisate. Se il gabinetto israeliano darà l'ok, il cessate-il-fuoco entrerà in vigore domenica.

Il leader israeliano aveva posticipato la votazione del governo per l'approvazione dell'accordo sul cessate-il-fuoco, inizialmente prevista per ieri, accusando Hamas di tentare modifiche dell'ultimo minuto.

Media USA: rilascio ostaggi lunedì durante insediamento Trump

Secondo alcuni funzionari israeliani, citati dai media locali, è "altamente probabile" che la liberazione degli ostaggi avvenga lunedì 20 gennaio, proprio in concomitanza con l'insediamento del neo-presidente eletto USA, Donald Trump, alla Casa Bianca.

È stato inoltre spiegato che la votazione sull'accordo da parte del governo e del gabinetto israeliani, prevista come detto in giornata, proseguirà fino a sabato. Di conseguenza, appare plausibile che i primi tre ostaggi vengano rilasciati lunedì anziché domenica.

Biden: "Netanyahu soddisfi le legittime preoccupazioni dei palestinesi"

Contemporaneamente, il presidente uscente, Joe Biden, ha detto che il premier Netanyahu "deve trovare un modo per soddisfare le legittime preoccupazioni" dei palestinesi, per garantire la sostenibilità a lungo termine di Israele. Ha aggiunto che lo Stato ebraico "non potrà sostenersi a lungo termine senza affrontare la questione palestinese", in un'intervista a MSNBC.

"Continuavo a ricordare al mio amico Bibi Netanyahu, ed è un amico anche se ultimamente non andiamo molto d'accordo, che deve trovare un modo per soddisfare le legittime preoccupazioni di un vasto gruppo di persone chiamate palestinesi, che non hanno un posto dove vivere in modo indipendente", ha spiegato Biden.