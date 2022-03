Guerra Russia-Ucraina, rinviato secondo round di trattative: incontro forse nel fine settimana Non si svolgerà oggi il secondo round di trattative tra le delegazioni russa e ucraina previste al confine tra Bielorussia e Polonia. Stando a quanto riferisce la Tass, l’incontro dovrebbe tenersi entro il fine settimana.

A cura di Ida Artiaco

Non si svolgerà oggi il secondo round di negoziati tra le delegazioni russa e ucraina dopo l'attacco lanciato da Vladimir Putin nei giorni scorsi. Secondo quanto riferisce l'agenzia Tass, citando una fonte di Mosca, i colloqui, che si sarebbero dovuti tenere al confine tra Bielorussia e Polonia nelle prossime ore, nell'area di Bialowieza Forest, sono stati rinviati e si volgeranno probabilmente entro il fine settimana. Ma anche in questo caso si attendono conferme. "Non si tratta di annullare i colloqui tra la Federazione Russa e l'Ucraina – scrive la Tass – ma rinviati". Interfax ha poi aggiunto che "molto probabilmente, ciò accadrà alla fine della settimana". Ma in realtà sulla data dell'incontro c'è un piccolo giallo. Anche perché secondo l'agenzia di stampa russa Ria Novosti, citando sue fonti, "il secondo round dei negoziati tra Russia e Ucraina si terrà forse già stasera ma non è ancora stato fissato esattamente".

Il primo round di colloqui si era svolto lunedì scorso a Gomel, al confine tra Ucraina e Bileorussia, e non era stato risolutivo. Tra i presenti anche il milionario Roman Abramovich su richiesta della stessa Ucraina. Mancavano all'appello, invece, il presidente ucraino Zelensky e lo stesso Putin. "Abbiamo trovato alcuni punti su cui è possibile trovare un terreno comune", era stato il commento del capo negoziatore russo, Vladimir Medinsky al termine dei colloqui, citato da Interfax. Ma dopo l'incontro le due delegazioni sono ripartite per le rispettive Capitali per delle consultazioni interne prima del secondo round di confronto, che secondo indiscrezioni si sarebbe dovuto tenere oggi ma che è stato infine rinviato.

Screen da KyivPost del primo round di trattative.

Intanto, continua a salire la tensione tra Russia e Ucraina. Missili e bombe hanno colpito il centro di Kharkiv, devastata la piazza della Libertà e preso di mira un palazzo della polizia e un'università. Lo affermano le autorità ucraine, secondo quanto riporta il Guardian, parlando anche di 21 morti solo nelle ultime ore. Le immagini che vengono diffuse dal Servizio nazionale per le emergenze ucraino su Twitter mostrano l'edificio colpito, con il tetto ancora in fiamme, e i pompieri in azione. In un video postato sul canale Telegram del consigliere del governo ucraino si vede l'edificio che ai piani più alti è avvolto dalle fiamme: la Bbc, che riporta il video, precisa di non essere stata ancora in grado di verificarne l'autenticita' in modo indipendente.