Guerra in Ucraina, massiccio attacco russo con missili e droni, Zelensky: "Colpito centro trasfusioni"

La guerra tra Ucraina e Russia non si ferma ed è stata una notte di continui allarmi aerei ed esplosioni in tutta l’Ucraina a seguito di un massiccio attacco russo con missili e droni a più ondate in tutto il Paese. Secondo l'aeronautica di Kiev, Mosca ha impiegato missili da crociera Kalibr e missili ipersonici Kinzhal, oltre a droni di fabbricazione iraniana. Secondo il Presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, i raid russi avrebbero colpito anche un centro trasfusionale nel paese facendo morti e feriti. Mosca dal suo canto ha accusato l'Ucraina di aver bombardato un edificio universitario e ha promesso ritorsioni dopo che i droni ucraini hanno colpito una petroliera russa nel Mar Nero, vicino alla Crimea, e ha annunciato di aver catturato l'insediamento di Novoselivske, nell'Ucraina nord-orientale.

Attacco russo con missili Kalibr e Kinzhal

Secondo le autorità militari ucraine, nella notte tra sabato e domenica la Russia ha sferrato un massiccio attacco aereo con diverse ondate di raid che si sono susseguite fino alla mattina del 6 agosto. Per Kiev la Russia ha lanciato 40 missili da crociera, 10 dei quali hanno colpito il bersaglio, e 27 droni Shahed che sarebbero stati abbattuti dalla contraerea. Il portavoce dell'aeronautica, Yuriy Ihnat, ha affermato che uno degli obiettivi chiave dell'attacco notturno della Russia è stata la regione di Khmelnytskiy, nell'Ucraina occidentale.

Zelensky: "Morti e feriti nel centro trasfusioni"

Il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, intanto ha affermato che la Russia ha attaccato un centro trasfusionale nel Paese, condannando l'attacco come un "crimine di guerra". Una “bomba aerea guidata” ha colpito il centro di Kupiansk, città a poche decine di chilometri dal confine russo nella regione di Kharkiv e, secondo Zelensky, ha fatto morti e feriti nel centro trasfusionale. L'attacco è avvenuto poco dopo che Zelensky ha dichiarato che i missili russi avevano colpito una fabbrica che produce motori per aerei ed elicotteri e altri componenti.

La Russia annuncia vendetta per l'attacco alla petroliera

Entrambi gli attacchi sono avvenuti poche ore dopo che Kiev ha colpito una petroliera russa nello stretto di Kerch e le conseguenti minacce di ritorsione da parte di Mosca. La Russia infatti ha promesso vendetta per l’attacco ucraino nel Mar Nero definendo l’atto un attacco terroristico. “Condanniamo fermamente l'attacco terroristico a una nave civile, che ha minacciato non solo il suo equipaggio, ma anche un disastro ambientale su larga scala. Non ci può essere giustificazione per tali azioni barbare, non rimarranno senza risposta e i loro autori saranno inevitabilmente puniti” ha detto La portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova. Intanto funzionari russi nella città di Donetsk hanno accusato l'Ucraina di aver bombardato un edificio universitario con bombe a grappolo. Il tetto dell'edificio si è incendiato ed è adnato distrutto ma durante l'attacco non c'erano persone all'interno.

