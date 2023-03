Guerra in Ucraina, la Russia ha sganciato una super bomba da una tonnellata e mezzo a Chernihiv Perla prima volta dall’invasione dell’Ucraina del 24 febbraio 2022 le forze armate russe hanno utilizzato una nuova bomba guidata ad alto potenziale del peso di 1,5 tonnellate, un ordigno progettato per colpire e danneggiare obiettivi altamente protetti.

Perla prima volta dall'invasione dell'Ucraina del 24 febbraio 2022 le forze armate russe hanno usato una nuova potentissima bomba guidata del peso di 1,5 tonnellate, un ordigno progettato per colpire e danneggiare obiettivi altamente protetti a una distanza fino a 40 chilometri grazie ai suoi oltre mille chilogrammi di esplosivo ad alto potenziale. Come riporta il sito specializzato Defense Express sarebbero stati trovati resti della super bomba nella regione di Chernihiv, nel nord dell'Ucraina. Non si conosce quale sia stato l'obiettivo. Lunga 5,05 metri con un diametro di 40 centimetri, la bomba può essere sganciata fino a 15 chilometri di un'altitudine.

Secondo Defense Express la bomba – il cui nome tecnico è UPAB-500B – è stata testata per la prima volta nel 2019 e sarebbe stata già immessa sul mercato bellico. Il suo impiego tuttavia costituirebbe ancora un fenomeno isolato: affinché possa garantire un lungo raggio di volo, infatti, l'ordigno deve viaggiare ad altezze considerevoli, tali da semplificarne l'individuazione e l'abbattimento da parte dei sistema di difesi antimissilistici in dotazione anche all'Ucraina. Insomma, al momento l'impiego dell'UPAB-500B costituirebbe più una minaccia che altro.

Kiev: "A Bakhmut i russi perdono 500 uomini al giorno"

Nel frattempo imperversano i combattimenti a Bakhmut, città da mesi sotto assedio russo e vera e propria "Stalingrado" ucraina. Il ministro della Difesa di Kiev, Oleksi Reznikov, ha assicurato che la resistenza continua e che l'esercito russo sta perdendo fino a "500 soldati al giorno" nella sua offensiva . "Le perdite dei russi ammontano a 500, tra morti e feriti, ogni giorno", ha assicurato il ministro ucraino al domenicale del quotidiano tedesco Bild.

Reznikov ha anche aggiunto che Mosca considera i suoi militari "carne da macello". La battaglia per Bakhmut è la più sanguinosa dall'inizio dell'invasione da parte dell'esercito di Mosca. Le forze russe stanno cercando di conquistarla dal maggio 2022 senza riuscirci. Nelle ultime settimane hanno intensificato gli attacchi, aiutati anche dagli uomini del gruppo di mercenari Wagner; e la città, da cui arrivano sporadicamente racconti di disperazione sui civili rimasti e immagini raccapriccianti, sembra da giorni sul punto di cadere ma ancora resiste.

Piloti ucraini si stanno addestrando negli USA

Stando a quanto riferito dall'emittente statunitense Nbc due piloti ucraini si troverebbero negli Stati Uniti affinché le forze armate statunitensi possano valutare le loro capacità in vista di un possibile addestramento con i caccia occidentali, tra cui gli aerei da combattimenti F-16. Secondo le fonti del Congressso citati dalla Nbc il Pentagono conduce questi test di addestramento su simulatori in una base militare a Tucson, in Arizona e nei prossimi giorni arriveranno negli Stati Uniti altri otto piloti. I test puntano a capire quanto tempo sia necessario per eventualmente addestrarli.