La Russia bombarda di nuovo l’Ucraina: 12 morti a Uman, due a Dnipro, anche bimbi tra le vittime Le autorità ucraine hanno riferito di raid notturni russi in diverse città del Paese che avrebbero causato numerose vittime tra Uman e Dnipro, e l’attivazione dei sistemi di difesa aerea a Kiev.

Le autorità ucraine hanno riferito di bombardamenti nella notte in diverse città del Paese, che avrebbero causato diverse vittime e l'attivazione dei sistemi di difesa aerea di Kiev. I missili russi "hanno nuovamente ucciso alcuni civili a Dnipro. È morta una giovane donna e un bambino di tre anni", ha spiegato su Telegram il sindaco della città, Borys Filatov.

È invece salito a dodici, tra cui un bambino, il bilancio delle vittime nell'attacco russo a Uman, nell'Ucraina centrale, dove un edificio residenziale è stato colpito da un missile. "Purtroppo il bilancio delle vittime è aumentato. I soccorritori hanno appena estratto dalle macerie altri tre corpi", ha riferito il ministro degli Affari interni ucraino Igor Klymenko. I feriti sono 17. Durante l'operazione di soccorsi sono stati tratti in salvo tre bambini.

Kremenchuk e Poltava nell’Ucraina centrale e in Mykolaïv nel sud le altre città colpite.

Altri undici missili cruise russi sono stati abbattuti nei cieli di Kiev dalla difesa aerea ucraina, senza che abbiano causato vittime o danni gravi. "Secondo i dati preliminari, 11 missili da crociera sono stati distrutti nello spazio aereo di Kiev. Oltre ai missili, sono stati abbattuti anche due droni" ha dichiarato un portavoce del Comune su Telegram.

I nuovi attacchi arrivano a distanza di un giorno dalle rassicurazioni del Cremlino sul fatto che avrebbe accolto tutto ciò che potrebbe portare alla fine della guerra, riferendosi a una telefonata tra il presidente cinese Xi Jinping e il presidente ucraino Volodymyr Zelenskiy.

Intanto, in una telefonata intercettata dal servizio di sicurezza ucraino (Sbu), un soldato russo avrebbe ammesso di aver "ripetutamente" ucciso prigionieri di guerra ucraini tagliando loro la gola dopo averli interrogati. Lo riporta lo stesso Sbu su Telegram, ripreso dal Kyiv Independent.

"I prigionieri di guerra, una volta che abbiamo avuto da loro tutte le informazioni, non ha senso tenerli ancora… Devono essere smaltiti", ammette il militare russo che le autorità ucraine hanno identificato come Yevgeny Suchko, delle regione russa di Novgorod, nato nel 1995. Arruolato nell'autunno del 2022, da allora si trova nell'oblast di Kharkiv, secondo gli 007ucraini. Nella telefonata, il soldato russo spiega poi come tagliare la gola a una persona, aggiungendo di averlo fatto "varie" volte.

L'Sbu aggiunge su Telegram che farà "in modo che questo criminale di guerra e ogni altro criminale di guerra della Federazione Russa siano ritenuti responsabili".

Nelle scorse settimane era circolato un filmato che mostrava la decapitazione di un soldato ucraino. Il 17 aprile il commissario per i diritti umani ucraino, Dmytro Lubinets, aveva detto all'Ukrainska Pravda che il suo ufficio ha ricevuto "diverse decine" di video di presunte esecuzioni di prigionieri di guerra ucraini da parte dei soldati russi.