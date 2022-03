Guerra in Ucraina, bombardata una scuola a Zhytomyr: edificio completamente distrutto Restano solo macerie dell’edificio ’25’, pare che non ci siano state vittime. La scuola disponeva di un rifugio sotterraneo, verosimile che le persone possano essersi rifugiate all’interno al momento del raid.

A cura di Biagio Chiariello

Una scuola pubblica nel centro di Zhytomyr, a circa 150 chilometri a ovest di Kiev, è stata colpita nella mattina di oggi, 4 marzo, durante un bombardamento delle forze russe. "Hanno lanciato un missile o una bomba. Metà dell'edificio è stato distrutto. Sono in corso operazioni di salvataggio", ha detto il sindaco di Zhytomyr, Serhiy Sukhomlyn, come riferisce Ukrinform. Un consigliere del ministro dell'Interno di Kiev, Anton Gerashenko, ha pubblicato su Telegram diverse immagini della scuola sventrata dalle bombe. La notizia è stata confermata all’agenzia Dire da padre Michail Wocial, un salesiano che si trova in città. Secondo le informazioni disponibili, l’istituto, identificato con il numero “25”, disponeva di un rifugio sotterraneo dove si sarebbero potute trovare persone. “L’esplosione è avvenuta due ore fa” dice padre Wocial. “Questa notte era stata più tranquilla ma stamane i bombardamenti sono ripresi”.

I bombardamenti a Zhytomyr

Nella notte tra il 2 e il 3 marzo, gli invasori russi hanno lanciato tre missili contro Zhytomyr, danneggiando un'area residenziale, un gasdotto, l'ospedale cittadino n. 2, il centro regionale perinatale, l'Istituto militare Koroliov Zhytomyr e alcuni negozi. Nei giorni scorsi, dopo l’avvio dell’offensiva militare russa il 24 febbraio, Zhytomyr era già stata bombardata. Fonti del ministero dell’Interno ucraino avevano riferito che l’aeroporto cittadino era stato colpito da un missile Iskander partito dal territorio della Bielorussia. Ed è di due giorni fa la drammatica notizia della morte di una mamma, di un uomo e dei loro due bambini durante un altro raid nella città occidentale dell'Ucraina. Un missile cruise destinato a colpire una base aerea nelle vicinanze ha, invece, centrato un condominio sterminando l'intera famiglia, come confermato dal ministro dell'intero ucraino.