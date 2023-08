Guerra in Ucraina, attacco di droni su Mosca: colpito grattacielo di uffici, chiuso aeroporto Vnukovo Gli ultimi aggiornamenti sulla guerra in Ucraina e le notizie di martedì 1 agosto: tre droni hanno raggiunto Mosca, uno è stato abbattuto ed ha colpito un grattacielo pieno di uffici. Non si segnalano feriti secondo il sindaco della Capitale. Chiuso e riaperto l’aeroporto internazionale Vnukovo. Allarme antiaereo nella notte in cinque regioni ucraine.

Un attacco con droni si sarebbe verificato questa notte a Mosca. È quanto ha reso noto il sindaco della Capitale russa. "Diversi droni sono stati abbattuti mentre cercavano di dirigersi verso Mosca. Uno ha colpito lo stesso grattacielo dell'ultima volta", ha scritto su Telegram Sergei Sobyanin, aggiungendo che non si segnalano feriti. Il ministero della Difesa russo citato dall'agenzia Tass parla di due droni abbattuti su Mosca.

L'esercito russo ha anche dichiarato di aver respinto la notte scorsa un attacco ucraino con tre droni marini contro le sue motovedette nel Mar Nero. "I tre droni marini nemici sono stati distrutti" dal fuoco delle navi russe, ha affermato il ministero della Difesa in un comunicato, aggiungendo che le motovedette sono state attaccate a 340 km a sud-ovest di Sebastopoli, il porto della flotta russa del Mar Nero nella Crimea annessa.

Cosa sappiamo dell'attacco di droni su Mosca

L'agenzia di stampa Tass riferisce di un velivolo senza pilota abbattuto sulla Capitale dalle forze di difesa aeree russe e di un altro drone che ha colpito un grattacielo di uffici in città. Quest'utimo è stato disattivato con l'uso di mezzi di guerra radio-elettronica e si è poi schiantato sull'edificio. Non ci sarebbero feriti.

"Secondo dati provvisori, non ci sono vittime a seguito dell'attacco di droni contro un palazzo nel quartiere Iq della città di Mosca. La vetrata della struttura al livello del 17mo piano ha subito danni", ha detto alla Tass una fonte dei servizi di emergenza della città.

Già lo scorso 30 luglio si era verificato un attacco con droni a Mosca, durante il quale era stato colpito lo stesso grattacielo che ospita uffici che erano vuoti al momento del raid. Dopo quell'episodio il presidente ucraino Zelensky aveva avvertito che "la guerra" sta arrivando in Russia. "A poco a poco, la guerra sta tornando nel territorio della Russia, nei suoi centri simbolici e nelle sue basi militari, e questo è un processo inevitabile, naturale e assolutamente giusto", aveva detto in visita nella città occidentale di Ivano-Frankivsk.

Chiuso e riaperto l'aeroporto Vnukovo

L'aeroporto internazionale Vnukovo di Mosca è stato brevemente chiuso, in seguito all'attacco di droni di stanotte sulla capitale russa di questa notte. Lo riporta l'agenzia di stampa statale Tass. "Vnukovo è stato temporaneamente chiuso per arrivi e partenze: gli aerei vengono reindirizzati ad altri aeroporti", hanno detto i servizi di emergenza locali riferendo in seguito della ripresa del normale funzionamento dello scalo.

Ucraina: allarme antiaereo nella notte in cinque regioni

Notte di tensione anche in Ucraina. L'allarme antiaereo è scattato nelle prime ore di oggi in cinque regioni dell'Ucraina, secondo i media locali. Le sirene si sono attivate negli oblast di Zaporizhzhia, Donetsk, Kharkiv, Dnipropetrovsk e Poltava.

Le forze russe hanno attaccato stanotte Kharkiv con droni kamikaze, aveva riferito poco prima su Telegram il governatore Oleh Syniehubov. Due piani di un dormitorio sono stati distrutti a seguito dell'attacco. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco, dopo lo scoppio di un vasto incendio.

Intanto, un attacco russo con droni kamikaze Shahed avrebbe colpito Kharkiv, facendo scoppiare un incendio. Lo ha riferito su Telegram il capo dell'amministrazione militare dell'oblast di Kharkiv, nell'est dell'Ucraina, Oleg Sinegubov, aggiungendo che sono al lavoro i servizi di emergenza. "Secondo il Centro regionale di assistenza medica di emergenza, non sono pervenute informazioni sulle vittime", ha aggiunto.

