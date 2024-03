Guerra in Ucraina, 99 bombe su centrali termiche: caccia polacchi decollano durante attacco russo Ultimi aggiornamenti di oggi, venerdì 29 marzo, sula guerra in Ucraina: bombe russe hanno colpito strutture energetiche in 6 regioni causando blackout di emergenza. La Polonia ha riferito di una maggiore sorveglianza dello spazio aereo nazionale proprio in seguito al pesante attacco della notte. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Ida Artiaco

Notte tesa in Ucraina, colpita da attacchi russi che hanno preso di mira in particolare le centrali elettriche. Come ha fatto sapere il comandante dell'aeronautica Mykola Oleschuk "durante la notte l'esercito russo ha lanciato un potente attacco missilistico contro le strutture energetiche dell'Ucraina", aggiungendo che la difesa ha abbattuto 84 obiettivi su 99.

Le truppe del Cremlino hanno attaccato con 60 droni, 3 missili aerobalistici X-47M2 Kinzhal, 2 missili balistici Iskander-M, 9 missili aerei guidati X-59, 4 missili da crociera Iskander-K, 21 missili da crociera X-101-X-555. Il ministero dell'Energia ha reso noto su Telegram che "le centrali termiche e idroelettriche nelle regioni centrali e occidentali sono state danneggiate".

Centrali elettriche colpite in 6 regioni ucraine

Le infrastrutture energetiche sono state danneggiate in sei regioni ucraine e in alcune ci sono blackout di emergenza, come ha precisato il primo ministro Denis Shmygal. "Ci sono danni alle infrastrutture energetiche nelle regioni di Dnipropetrovsk, Vinnytsia, Ivano-Frankivsk, Leopoli, Cherkasy e Chernivtsi", ha affermato il premier, aggiungendo che l'Ucraina ha bisogno di più sistemi di difesa aerea per proteggere le infrastrutture critiche e la popolazione.

Caccia polacchi decollano durante attacco russo in Ucraina

La Polonia, sempre nelle scorse ore, ha inoltre riferito di una maggiore sorveglianza dello spazio aereo nazionale proprio in seguito al pesante attacco russo all'Ucraina nella notte. Il comando operativo delle forze armate polacche ha fatto decollare i suoi aerei e quelli alleati e ha avvertito i cittadini: "Questa notte c'è un'intensa attività da parte dell'aviazione a lungo raggio della Federazione Russa associata ad attacchi missilistici su obiettivi situati nel territorio dell'Ucraina. Sono state avviate tutte le procedure necessarie per garantire la sicurezza dello spazio aereo polacco", come riportano i media ucraini.

Mosca ha conquistato 500 chilometri quadrati in 5 mesi

Intanto, continua l'avanzata delle truppe di Mosca: secondo le stime del think tank statunitense Isw, il The institute for the study of war, le forze russe hanno conquistato 505 chilometri quadrati di territorio ucraino da quando hanno lanciato le operazioni offensive nell'ottobre 2023. E hanno guadagnato quasi 100 chilometri quadrati in più tra il primo gennaio e il 28 marzo 2024 rispetto agli ultimi tre mesi del 2023. "Le opportunità di sfruttare le vulnerabilità ucraine si amplieranno con il persistere della carenza di armamenti", hanno scritto gli esperti, secondo i quali, "l'arrivo di assistenza occidentale sufficiente e regolare ridurrebbe queste opportunità per le forze russe".