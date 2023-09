Guerra in Ucraina, 9 morti in attacco a base flotta russa del Mar Nero. Zelensky: “Mosca perderà” Gli ultimi aggiornamenti sulla guerra in Ucraina e le notizie del 23 settembre: almeno 9 persone sono morte e 16 sono rimaste ferite in seguito all’attacco di ieri delle forze ucraine contro il quartier generale della Flotta russa del Mar Nero a Sebastopoli, nella Crimea occupata. Zelensky in Canada: “Mosca deve perdere una volta per tutte. E perderà”.

A cura di Ida Artiaco

Immagine da Twitter (Nexta).

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Guerra in Ucraina ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

È di almeno 9 morti e 16 feriti il bilancio dell'attacco dell'Ucraina contro il quartier generale della Flotta russa del Mar Nero a Sebastopoli di ieri, venerdì 22 settembre. Intanto, il presidente Zelesnky è intervenuto al parlamento di Ottawa, in Canada, dopo aver incontrato Justin Trudeau, affermando che "Mosca deve perdere, una volta per tutte. E perderà".

Attacco ucraino a Sebastopoli: il bilancio di morti e feriti

Almeno 9 persone sono morte e 16 sono rimaste ferite in seguito all'attacco di ieri delle forze ucraine contro il quartier generale della Flotta russa del Mar Nero a Sebastopoli, nella Crimea occupata. È quanto ha detto il capo dell'intelligence militare ucraina, Kyrylo Budanov, a Voice of America.

Tra i feriti, ha sottolineato, ci sono anche generali russi. "Tra i feriti c'è il comandante del gruppo, il colonnello generale Olexandr Romanchuk, che è in condizioni molto gravi", secondo Budanov. "Il capo di Stato Maggiore, il tenente generale, Oleg Tsekov, non è cosciente. Il numero dei feriti tra i militari regolari che non sono dipendenti del quartier generale è ancora in fase di determinazione. Si tratta del personale militare in servizio, di sicurezza e così via: (questi) non sono inclusi nella lista che ho annunciato".

Kiev: "Abbattuti nella notte 14 droni"

Le forze ucraine hanno abbattuto la notte scorsa 14 droni lanciati dalla Russia su un totale di 15: lo hanno reso noto le Forze armate, aggiungendo che 12 dei velivoli senza pilota distrutti sono stati intercettati nella regione di Dnipropetrovsk, nel sud dell'Ucraina.

Il discorso di Zelensky in Canada

Intanto, continua il viaggio del presidente Zelensky oltreoceano. Dopo aver partecipato all'Assemblea generale delle Nazioni Unite, dove ha illustrato il suo piano per la pace, ed aver incontrato Joe Biden alla Casa Bianca, il numero uno di Kiev è intervenuto ieri davanti al parlamento canadese a Ottawa.

"Mosca deve perdere una volta per tutte. E perderà", ha detto Zelensky durante il suo discorso, auspicando che un giorno in Canada venga eretto un monumento alla vittoria dell'Ucraina sull'invasione russa, "forse a Edmonton". Il Canada è sempre stato il "lato luminoso della storia" nel combattere le guerre precedenti e ha "contribuito a salvare migliaia di vite in questa guerra con i suoi aiuti", ha sottolineato, ricevendo numerose standing ovation da parlamentari e altre autorità.

Sempre il presidente ucraino ha anche firmato con il premier canadese Justin Trudeau un accordo di libero commercio, che rappresenta "la base per la ricostruzione" del Paese. "Il Canada – ha scritto su Telegram al termine della sua visita a sorpresa a Ottawa – è uno dei nostri principali donatori, questo è molto importante". Secondo la presidenza ucraina, il trattato "faciliterà lo sviluppo del commercio di beni e servizi, gli investimenti e la formazione di un'economia di mercato competitiva in linea con le priorità nazionali". Zelensky si è poi detto molto grato al Canada per la decisione di "unirsi all'addestramento dei piloti degli F16".

Gli approfondimenti sul conflitto russo-ucraino