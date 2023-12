Guerra a Gaza, Germania e UK chiedono un cessate il fuoco “duraturo”. Netanyahu: “Continueremo” In una nota congiunta Regno Unito e Germania chiedono una tregua: “Dobbiamo fare tutto il possibile per aprire la strada a un cessate il fuoco duraturo, che porti a una pace duratura. Prima è, meglio è. Troppi civili sono stati uccisi”.

Il premier israeliano Benjamin Netanyahu ha annunciato che continuerà a mantenere alta la pressione militare su Hamas, nonostante gli appelli angosciati dei familiari degli ostaggi, che hanno chiesto la riapertura di un negoziato dopo che almeno tre israeliani prigionieri nella Striscia di Gaza sono stati uccisi da "fuoco amico" delle IDF. Ieri pomeriggio nel corso di una conferenza stampa il primo ministro ha affermato che la guerra non cesserà e che il suo governo è determinato a combattere fino alla fine, fino a quando cioè Gaza non “sarà smilitarizzata e sotto il controllo di sicurezza israeliano dopo la sconfitta di Hamas”.

L'uccisione da parte dei soldati israeliani di tre degli ostaggi rapiti da Hamas il 7 ottobre ha scatenato rabbia e incredulità in Israele. Stando a quanto accertato i tre uomini – Yotam Haim, Samer El-Talalka e Alon Shamriz, tutti sui vent'anni – erano in qualche modo sfuggiti ai loro rapitori e si stavano avvicinando a una posizione dell'IDF a Shejaiya, zona di Gaza City teatro di pesanti combattimenti. Uno dei tre teneva un bastone a cui era legato un fazzoletto bianco e tutti si erano tolti le camicie. Vedendo i tre, un soldato israeliano su un tetto ha aperto il fuoco, gridando “Terroristi!”.

Ucciso a Rafah un diplomatico francese

Tra le cosiddette "vittime collaterali" c'è però anche un agente diplomatico francese, morto dopo essere stato gravemente ferito in un raid che ha colpito la casa dove si rifugiava a Rafah. A darne notizia il ministero degli Esteri di Parigi condannando "il bombardamento di un edificio residenziale che ha causato la morte di numerosi altri civili"; e chiedendo che Israele faccia piena luce. L'uomo "aveva trovato rifugio in casa di un collega del Consolato di Francia, insieme ad altri due colleghi e numerosi familiari. La casa è stata colpita mercoledì sera da un bombardamento israeliano, che ha ferito gravemente il nostro agente e provocato una decina di vittime".

Germania e UK chiedono un cessate il fuoco duraturo a Gaza

In questo quadro Regno Unito e Germania chiedono un "cessate il fuoco duraturo" nella Striscia di Gaza. La richiesta arriva dal ministro degli Esteri britannico, David Cameron, e dalla sua omologa tedesca Annalena Baerbock. "Dobbiamo fare tutto il possibile per aprire la strada a un cessate il fuoco duraturo, che porti a una pace duratura – si legge in una dichiarazione congiunta pubblicata sul Sunday Times -. Prima è, meglio è. Troppi civili sono stati uccisi". Tuttavia, aggiungiamo, "non crediamo che invocare adesso un cessate il fuoco generale e immediato, nella speranza che diventi permanente, sia la strada da seguire perché equivarrebbe a ignorare il motivo per cui Israele è stato costretto a difendersi: Hamas ha attaccato Israele in modo barbaro e continua a lanciare razzi ogni giorno per uccidere cittadini israeliani. Hamas deve deporre le armi".