Guerra a Gaza, attesa risposta di Hamas sull'accordo per gli ostaggi. Trump conferma: "Siamo molto vicini" Donald Trump conferma la svolta nei colloqui per un accordo tra Hamas e Israele per il rilascio degli ostaggi: "Siamo molto vicini a farcela. Devono farlo. Se non lo fanno, ci saranno un sacco di guai là fuori". Atteso oggi ultimo round a Doha e la risposta di Hamas.

A cura di Ida Artiaco

"Siamo molto vicini a farcela. Devono farlo. Se non lo fanno, ci saranno un sacco di guai là fuori – un sacco di guai come non hanno mai visto prima. Ce la faranno". Anche il presidente eletto degli Stati Uniti Donald Trump, durante un'intervista con la rete Newsmax, conferma la possibile svolta sullo stato delle trattative tra Israele e Hamas per una tregua a Gaza e per il rilascio degli ostaggi. "Capisco che c'è stata una stretta di mano – ha aggiunto il presidente che la prossima settimana si insedierà alla Casa Bianca – e che stanno finendo forse entro la fine della settimana, ma deve aver luogo", ha spiegato, ribadendo quanto già aveva annunciato Joe Biden.

Per l'ufficialità dell'accordo manca solo la risposta di Hamas, che dipende da Muhammad Sinwar, fratello dell'ex leader ucciso da Israele. La trattativa sarebbe stata sbloccata da un colloquio la notte scorsa tra il capo del Mossad Barnea, il primo ministro del Qatar al Thani e l'inviato di Trump in Medio Oriente Witkoff. A Doha, dove si sono tenuti i negoziati, è anche il responsabile dei detenuti dell'Anp.

Non è la prima volta che si parla di accordi per una tregua temporanea a Gaza e per la liberazione degli ostaggi ma stavolta si potrebbe essere davvero vicini ad un risvolto positivo proprio in considerazione di quanto sta avvenendo negli Stati Uniti, dove Biden lascerà a giorni la Casa Bianca, che vedrà il ritorno di Donald Trump, come ha spiegato a Fanpage.it l'esperto Ispi Luigi Toninelli.

Secondo quanto previsto dall'accordo che si sta finalizzando a Doha, Hamas dovrebbe rilasciare 33 ostaggi durante la prima fase di tregua, che dovrebbe durare 42 giorni, hanno affermato due funzionari israeliani. Si ricordi che Hamas e i suoi alleati detengono ancora 94 dei 251 ostaggi presi da Israele, di cui almeno 34 sono morti, secondo il governo israeliano. Hamas dovrebbe rilasciare tre ostaggi il primo giorno dell'accordo di cessate il fuoco a Gaza, dopodiché Israele inizierà a ritirare le sue forze dalle aree popolate della Striscia di Gaza, ha spiegato la fonte. Secondo il funzionario, Hamas rilascerà altri quattro ostaggi una settimana dopo e Israele consentirà ai palestinesi sfollati di tornare a piedi nella Striscia settentrionale.

Un diplomatico vicino ai negoziati ha detto alla CNN che oggi è previsto un ultimo round di colloqui per definire eventuali problemi. E sempre nelle prossime ore le famiglie di alcuni ostaggi sono state invitate a incontrare il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu, secondo l'Hostages and Missing Families Forum.