Guatemala, uomo precipita dal parcheggio al quarto piano di un centro commerciale: illeso L'incidente, fortunatamente senza gravi conseguenze, si è verificato ieri a Città del Guatemala, capitale dell'omonima repubblica dell'America centrale.

A cura di Davide Falcioni

Un rocambolesco incidente, fortunatamente senza gravi conseguenze, si è verificato ieri a Città del Guatemala, capitale dell'omonima repubblica dell'America centrale. Un'automobile infatti è precipitata dal parcheggio di un centro commerciale facendo un volo di decine di metri ed atterrando tra i negozi. Il bilancio è stato di appena due feriti, nessuno dei quali in gravi condizioni. In un primo momento si era temuto però il peggio e sul posto erano state inviate diverse squadre di soccorritori immaginando che altre persone potessero essere rimaste coinvolte dall'incidente.

Il portavoce di Guatemala City, Amílcar Montejo, ha riferito che l'auto è precipitata molto probabilmente dal terzo o quarto livello della del parcheggio. A quanto pare al volante c'era un ragazzo che stava facendo manovra quando ha accidentalmente sfondato il parapetto cadendo di sotto. Il giovane incredibilmente è rimasto del tutto illeso e secondo alcuni testimoni non solo è uscito dall'auto con le sue gambe, ma è anche scoppiato a ridere tra lo stupore dei presenti, alcuni dei quali sono scampati alla morte per miracolo e sono stati mancati dalla vettura per una manciata di centimetri.