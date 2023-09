Guardia Costiera algerina uccide due turisti in moto d’acqua: sconfinati dal Marocco per errore Due ragazzi sono stati uccisi dalla Guardia Costiera algerina dopo che avevano superato per errore il confine con il Marocco in moto d’acqua. I due ragazzi, infatti, erano andati in vacanza nel resort di Saidia. Un terzo turista è stato arrestato.

A cura di Gabriella Mazzeo

La guardia costiera algerina avrebbe ucciso due turisti che hanno sconfinato con la moto d'acqua dal Marocco. Stando a quanto reso noto finora, i due giovani avevano circa 20 anni e la doppia cittadinanza francese e marocchina. I due avrebbero sconfinato al largo del resort di Saidia, nel nord est del Marocco, e sono stati uccisi dalla Guardia Costiera algerina. Le due vittime si chiamavano Bilal Kissi, alla guida della moto d'acqua e Abdelali Merchouer, l'amico che lo accompagnava. Un terzo turista, Smail Snabe, anche lui con doppia cittadinanza, è invece stato arrestato nella giornata di mercoledì ed è comparso davanti al giudice in Algeria.

I tre erano in vacanza insieme e sarebbero entrati nelle acque algerine per errore. Rabat ha aperto un'inchiesta mentre l'accaduto scava un solco ancora maggiore tra Marocco e Algeria, già in contrasto sui confini. I due Paesi, infatti, sono in stallo dal 2021 con relazioni diplomatiche gelide.

In aggiornamento