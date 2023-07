Gonfiabile si ribalta al parco, papà e figlia di 3 anni sbalzati dalla giostra: lui muore, lei grave La struttura gonfiabile nel parco del sud della Francia è stata sbalzata via dal forte vento per circa 50 metri. Il papà di 35 anni è morto e la figlia di 3 anni e mezzo è rimasta gravemente ferita.

A cura di Antonio Palma

Tragedia in un parco acquatico nel sud della Francia dove un papà di 35 anni è morto e la figlia di 3 anni e mezzo è rimasta gravemente ferita dopo che una giostra gonfiabile è stata trascinata via dal vento, sbalzando violentemente padre e figlia dalla giostra. Il terribile incidente domenica pomeriggio al parco Wonderland di Saint-Maximin-la-Sainte-Baume. Secondo quanto ricostruito dai vigili del fuoco, intervenuti sul posto, la struttura gonfiabile lunga e larga circa 20 metri è stata sbalzata via dal forte vento per circa 50 metri.

In quel momento, intorno alle 15, sul gonfiabile vi erano padre e figlioletta che sono stati letteralmente sbalzati via, precipitando violentemente al suolo. ​​Il più grave è risultato essere il padre. All’arrivo dei servizi di emergenza, era in arresto cardiocircolatorio ma gli operatori sono stati in grado di far riprendere l'attività cardiaca prima del trasporto in ospedale.

Entrambi quindi sono stati soccorsi e trasportati in elicottero negli ospedali di Marsiglia con ferite molti gravi. Nonostante l’impegno dei medici, Purtroppo per l’uomo però non c’è stato nulla da fare. Troppo gravi si sono rivelati i traumi subiti nell’impatto al suolo e il 35enne è deceduto in ospedale nella stessa serata del 30 luglio. Gravi anche le condizioni della piccola che rimane ricoverata.

La conferma della tragica notizia è arrivata dal sindaco di Saint-Maximin-la-Sainte-Baume, Alain Decanis dove sorge la struttura aperta appena questa estate ai margini della piccola città del Var. “Domenica pomeriggio quando ho saputo che era avvenuto un incidente nel Wonderland Park a Saint-Maximin, mi sono recato immediatamente sul posto. Sono riuscito a capire subito la gravità della situazione di un padre e della sua bambina. Pochi momenti prima stavano giocando, quando la struttura gonfiabile in cui si trovavano è stata sollevata da una folata di vento e proiettata violentemente a cinquanta metri di distanza. Vigili del fuoco e altri soccorritori sono arrivati molto rapidamente sul posto, ma la situazione era già critica quando le due vittime sono state trasportate in aereo negli ospedali di Marsiglia. Speravo però in un esito positivo ed è con grande tristezza che ho appreso in tarda serata che il papà non è sopravvissuto” ha scritto il primo cittadino sui social.

“Come può un parco acquatico costruito sul territorio comunale per portare gioia, felicità ai bambini trasformarsi in un dispositivo di morte che ha terrorizzato un'intera famiglia? Questo lo darà solo l'indagine in corso. Intanto il mio cordoglio e vicinanza alla madre della bimba presente sul posto, che ha mostrato notevole coraggio, e a tutti i familiari della vittima” ha aggiunto il sindaco che oggi ha abbassare la bandiera del municipio e osservato un minuto di silenzio al Consiglio Comunale

Secondo Météo-France, in quelle ore le raffiche di vento soffiavano a circa 55 km/h in zona. Sulla pagina Facebook ufficiale del parco, i dirigenti del parco acquatico hanno indicato la causa dell’incidente in "un devastante e inaspettato tornado", dicendosi “devastati” e annunciando la chiusura "per due giorni in solidarietà alle vittime e alle famiglie ".