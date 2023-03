Gli rubano il furgone, lo rintraccia tramite dispositivo AirTag: poi spara e uccide il ladro I fatti sono avvenuti all’esterno di un centro commerciale a San Antonio, in Texas. Il proprietario del camioncino ha rintracciato il sospettato tramite AirTag, un dispositivo dell’Apple che funziona con l’app ‘Dov’è’.

A cura di Biagio Chiariello

È riuscito a rintracciare la persona che sospettava avesse rubato il suo furgone e l'ha uccisa. È successo in un centro commerciale a San Antonio, nello Stato USA del Texas. "Il sospettato ha rubato un camion. Non sapeva che dentro ci fosse un Apple AirTag , ha dichiarato Nick Soliz, addetto alle informazioni pubbliche presso la polizia di San Antonio.

Il proprietario del mezzo è riuscito a rintracciare il proprio pickup grazie ad un AirTag, un gadget della Apple che funziona con l’app ‘Dov’è', consentendo di tenere traccia della posizione degli oggetti associati (dalle chiavi, passando per un ombrello fino ad un mezzo su quattro ruote), visualizzando una mappa precisa che indica dove si trovano.

Soliz ha affermato che il dispositivo è ciò che ha portato il proprietario al veicolo diverse ore dopo il furto, avvenuto a Braesview, nella parte nord della città texano, a quasi 20 miglia dal centro commerciale e dalla sparatoria.

"Ha affrontato il sospetto che ha visto nel loro veicolo", ha detto Soliz. "Non so se ci sia stato un alterco, ma è probabile che il sospettato possa aver estratto un'arma da fuoco".

Sulla scena del crimine, nelle immagini delle tv locali, si vedono diversi marcatori di prove che coprono bossoli di proiettili e due veicoli con i finestrini distrutti.

La polizia ha spiegato che il proprietario del camioncino ha quindi sparato e ucciso il sospettato, un uomo di 30 anni, ma gli agenti stanno ancora lavorando per verificare se la vittima fosse in possesso di una pistola. "Sicuramente è frustrante venire a sapere che ci è stata rubata un'auto, ma per favore: non prendete in mano la situazione in questo modo…", ha provato ad esortare Soliz.