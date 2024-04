video suggerito

Gli aerei Dreamliner 787 di Boeing sarebbero difettosi, la denuncia dell’ingegnere: “Problemi di sicurezza” Gli aerei di modello 787 e 777 di Boeing avrebbero problemi di sicurezza secondo quanto denunciato da un ingegnere. La FAA indaga sulla segnalazione. “Gli operai allineavano i pezzi saltandoci sopra” Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Gabriella Mazzeo

foto di archivio

Sono in corso alcune indagini sull'azienda Boeing dopo che sono stati segnalati diversi problemi di sicurezza per alcuni modelli di jet widebody. Secondo quanto riportato dalla Cnn, un informatore avrebbe provato a segnalare all'azienda i problemi di sicurezza, ma per tutta risposta la società avrebbe reagito violentemente contro di lui.

Sam Salehpour, ingegnere della Boeing, sostiene che la società abbia preso delle scorciatoie durante la produzione dei suoi jet 777 e 787 Dreamliner e che i rischi potrebbero diventare catastrofici nel corso degli anni, quando gli aerei prodotti diventeranno più vecchi. Il primo a raccogliere la denuncia dell'ingegnere è stato il New York Times, che ha fatto sapere che Salehpour ha esposto la situazione anche alla Federal Aviation Administration.

Secondo quanto reso noto, l'uomo avrebbe fatto denuncia a gennaio ma il tutto è stato reso pubblico martedì e l'esposto non sarebbe specificatamente dedicato al jet 737 Max. "Lo faccio – ha rivelato l'informatore – perché non voglio che la Boeing fallisca, ma perché voglio che abbia successo e che non vi siano incidenti. La verità è che la Boeing non può continuare così".

La FAA ha ascoltato Salehpour insieme ad altri informatori. "Le denunce senza timore di ritorsioni sono fondamentali per garantire la sicurezza aerea", ha sottolineato la FAA. “Incoraggiamo tutti coloro che operano nel settore dell’aviazione a condividere eventuali informazioni sul caso". Boeing non ha commentato immediatamente l'accaduto, mantenendo il silenzio sul modello 777 ma contestando le preoccupazioni di Salehpour riguardo al 787.

"Sono affermazioni imprecise – hanno spiegato da Boeing – e non rappresentano il lavoro completo che Boeing ha svolto per garantire la qualità e la sicurezza a lungo termine". Secondo l'azineda, gli arei 787 Dreamliner della Boeing potrebbero avere una vita di circa 50 anni con 44mila voli ciascuno, ma per Salehpour gli ingegneri che hanno assemblato i voli non sono riusciti a colmare i gap nelle diverse componenti fusoliera, prodotte separatamente. Questo comporterebbe una misura dell'aereo maggiore e ne accorcia la vita.

Le accuse non sono del tutto una novità: per quasi due anni dal 2021, la FAA e la Boeing hanno interrotto le consegne dei Dreamliner mentre esaminavano alcuni difetti di fabbricazione. Boeing ha affermato di aver apportato modifiche al processo di produzione e le consegne sono riprese. Gli aerei furono oggetto di indagini per ben due volte dopo il 2021 per questioni relative alla qualità, ma non furono ritirati dal mercato e dai cieli internazionali. Gli avvocati di Salehpour hanno sottolineato che la FAA è rimasta sorpresa dopo aver scoperto che i difetti di fabbricazione erano ancora un problema dopo i lunghi anni di indagine.

"Ho letteralmente visto persone saltare sui pezzi dell'aereo per allinearli", ha detto Salehpour nella sua denuncia. "In questo modo deformi anche le altre parti e i fori si allargano, anche se solo temporaneamente. Non è così che si costruisce un aereo". Dopo la denuncia, l'azienda avrebbe reagito contro l'informatore: il problema sarebbe stato del tutto ignorato e Salehpour sarebbe stato trasferito a un altro progetto.

Secondo l'ingegnere, i problemi coinvolgono più di 400 aerei di modello 777 e 1.000 aerei 787.