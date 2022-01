Giorno della Memoria, al Parlamento Ue la sopravvissuta all’Olocausto Margot Friedländer Nella giornata in ricordo dell’Olocausto, l’intervento nella sessione plenaria del Parlamento europeo della centenaria tedesca che fu deportata ad Auschwitz e ora racconta la sua storia nelle scuole.

A cura di Giacomo Andreoli

Oggi, nella giornata internazionale della Memoria che commemora le vittime dell'Olocausto, è prevista una sessione plenaria speciale al Parlamento europeo con la sopravvissuta Margot Friedländer. La donna, ebrea centenaria, interverrà di fronte agli eurodeputati per raccontare la sua drammatica vicenda personale e per sottolineare l'importanza del ricordo a 77 anni dalla fine della Seconda guerra mondiale e della Shoah. Il 27 gennaio del 1945, infatti, veniva liberato il campo di concentramento nazista di Auschwitz e qualche mese dopo terminava il conflitto internazionale.

A soli 21 anni Margot Friedländer, dopo che sua madre e suo fratello erano stati deportati e uccisi proprio nel luogo di sterminio tristemente più noto al mondo, si era nascosta per sfuggire al rastrellamento. Tuttavia nel 1944 fu rintracciata e portata nel campo di concentramento di Theresienstadt. Dopo la liberazione rimase l'unico membro della famiglia ancora in vita e, devastata da quanto accaduto, si trasferì negli Stati Uniti, tornando a Berlino solo recentemente (nel 2010).

Da allora la donna viaggia in giro per la Germania, per raccontare la sua storia e le sue esperienze di vita un po' come hanno fatto nel nostro Paese Sami Modiano, Liliana Segre e le sorelle Andra e Tatiana Bucci. I luoghi che preferisce sono le scuole, dove i ragazzi le dedicano quasi sempre una calorosa accoglienza. "Mi ascoltano intensamente- ha spiegato recentemente in un'intervista- ho ricevuto, non so, credo un migliaio di lettere. Io dico loro: "Quello che è successo non può essere cambiato, ma questo è per voi. Questa è diventata la mia missione".

Giorno della Memoria, la commemorazione a Bruxelles

Friedländer interverrà dopo un discorso introduttivo previsto per le 12.30 della neo-presidente del Parlamento europeo, Roberta Metsola, a cui seguirà un intermezzo musicale. La commemorazione si concluderà con un minuto di silenzio in onore delle vittime dell'Olocausto e un secondo interludio in musica.