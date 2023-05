Giappone, uomo attacca la folla con un fucile e un coltello: tre morti Due agenti di polizia e una donna sono stati uccisi a Nagano, in Giappone, da un uomo armato di un coltello e un fucile.

A cura di Davide Falcioni

Tre persone sono state uccise a seguito di un assalto sulla folla condotto con un coltello e un fucile. È accaduto in Giappone, e l'autore del folle gesto si è barricato all'interno di un edificio.

Stando alle prime informazioni disponibili, un uomo vestito con una tuta mimetica avrebbe inizialmente accoltellato una donna, poi aperto il fuoco con quello che sembrava essere un fucile da caccia nella prefettura di Nagano, nel Giappone centrale, colpendo quattro persone. Come ha riportato l'emittente televisiva nazionale Nhk, nell'assalto sono deceduti due agenti di polizia e una persona è rimasta ferita. Non è stato immediatamente chiarito se fossero stati accoltellati o raggiunti dai proiettili. La donna accoltellata è stata portata in ospedale, dove è morta poco dopo. Secondo la tv l'attentatore indossava un cappello mimetico, top e pantaloni con occhiali da sole e una maschera. La città di Nagano ha invitato i cittadini a rimanere in casa in una dichiarazione pubblicata sui social.

La violenza con armi da fuoco è estremamente rara in Giappone, Paese che detiene uno dei più bassi tassi di crimini di questo tipo grazie alle sue leggi estremamente severe sul controllo delle armi. Nel 2018 in tutta la nazione, che conta 125 milioni di abitanti, ci sono stati solo nove morti per armi da fuoco, rispetto ai 39.740 dello stesso anno negli Stati Uniti, secondo i dati compilati dalla Sydney School of Public Health dell'Università di Sydney. Malgrado ciò, l'anno scorso l'ex primo ministro Shinzo Abe, il leader più longevo del Paese, è stato ucciso con un colpo di pistola durante un comizio elettorale. L'attentato venne commesso utilizzando un fucile artigianale costruito in casa dal killer.