Giappone, Panasonic adotta settimana lavorativa da 4 giorni per combattere le “morti da superlavoro” Panasonic ha deciso di adottare la settimana lavorativa da 4 giorni per favorire il benessere dei dipendenti e la produttività. La decisione rientra nella richiesta del governo giapponese di intervenire sui casi di “morte da superlavoro”

A cura di Gabriella Mazzeo

Il gigante dell'elettronica giapponese Panasonic ha voluto istituire la settimana lavorativa di 4 giorni, unendosi a un crescente numero di aziende che abbracciano l'iniziativa per migliorare la qualità di vita dei dipendenti e combattere direttamente le "morti da superlavoro". Secondo obiettivo del colosso tecnologico, quello di attirare nuovi talenti anche grazie alle condizioni lavorative offerte. "Dobbiamo sostenere il benessere di chi lavora con noi" ha affermato l'amministratore delegato Yuki Kusumi che ha spiegato la misura agli investitori in un briefing. I dipendenti potranno godere di un terzo giorno di riposo ogni settimana. Gli ulteriori dettagli sulla nuova regola saranno poi delineati all'interno di ognuna delle compagnie del gruppo.

La spinta all'azienda nipponica è stata data dallo stesso governo che ha chiesto di alleggerire le condizioni lavorative per migliorare il benessere dei dipendenti. Una richiesta fatta a tutte le industrie per ridurre la pressione sui cittadini e diminuire i casi di morte da superlavoro (karoshi) molto comuni in Giappone. L'esecutivo ha voluto porre l'accento su condizioni più flessibili per chi lavora nelle nuove linee guida di politica economica e fiscale approvate a giugno. Un'inversione di rotta che al momento hanno recepito ancora poche industrie: al momento solo l'8% di loro fornisce la possibilità di godere di una settimana lavorativa più breve. A favorire però questo nuovo mondo del lavoro, la pandemia di Covid-19: potersi collegare da casa per periodi di tempo sempre più lunghi e per più giorni ha portato molte aziende a convertirsi a settimane più brevi. Molto ha fatto però anche l'esempio di Microsoft Japan, la prima ad adottare la misura già nel 2019, in tempi non sospetti. Microsoft è riuscita infatti a guadagnarci non solo in termini di benessere per i lavoratori, ma anche in risparmio e produttività degli impiegati.