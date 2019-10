Un incendio ha completamente distrutto in Giappone l'edificio principale del castello di Okinawa, Patrimonio dell'umanità Unesco. Lo hanno riferito le autorità di polizia locali. Le fiamme sono divampate nelle prime ore del mattino di giovedì 31 ottobre e al momento, secondo quanto comunicato dalla polizia, non si conoscono le cause del rogo ma almeno si esclude la presenza di feriti. Sul posto sono intervenute oltre dieci autobotti dei vigili del fuoco, che praticamente però hanno potuto far ben poco per salvare il castello dalle fiamme. L’incendio ha mandato in fumo una superficie di 4.200 metri quadrati. Sono stati distrutti il corpo principale e i palazzi settentrionale e meridionale, prevalentemente costruiti in legno. Una trentina di persone che vivono nei dintorni dell’edificio sono state evacuate.

Il castello venne danneggiato durante la seconda guerra mondiale – L'antico castello Shuri è una delle principali attrazioni turistiche nell'isola a sud ovest dell'arcipelago e risale al regno Ryukyu, che governò sul territorio per 450 anni, prima dell'integrazione di Okinawa da parte giapponese avvenuta nel 1879. Il castello venne seriamente danneggiato durante i bombardamenti americani nel corso della Seconda guerra mondiale, ma poi il complesso fu parzialmente restaurato e aperto al pubblico all'interno di un parco nazionale nel 1992. Il sito è diventato l'undicesimo Patrimonio dell'umanità in Giappone diciannove anni fa, nel dicembre del 2000.

Le reazioni – “È un sito Patrimonio mondiale che rappresenta Okinawa. Ma più di tutto, io sono molto preoccupata per il fatto che molti cittadini di Naha vivono nelle aree circostanti e ho ricevuto notizie che le fiamme potrebbero costituire un rischio per quelle persone”, ha detto la sindaca di Naha Mikiko Shiroma commentando l'incidente. Il portavoce del governo, Yoshihide Suga, ha assicurato che Tokyo farà tutto il possibile per ricostruire la struttura.