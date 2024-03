Giappone, 2 morti e 76 ricoverati: hanno preso un integratore per abbassare il colesterolo La Kobayashi Pharmaceutica ha confermato che almeno 76 persone sono state ricoverate in ospedale dopo aver assunto i prodotti a base di riso fermentato Beni Koji. La stessa azienda ha riferito che una persona sarebbe deceduta a causa di problemi renali. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

In Giappone due persone hanno perso la vita e almeno 76 persone sono state ricoverate in ospedale dopo aver assunto prodotti a base di riso fermentato noto come "beni-koji". Lo ha comunicato il Ministero della Salute locale, mentre aumentano le preoccupazioni legate alla sicurezza dei prodotti commercializzati dall'azienda farmaceutica Kobayashi Pharmaceutica con sede a Osaka.

La stessa società aveva emesso un richiamo volontario di cinque prodotti la scorsa settimana ed esortato i clienti a non usare più le proprie pillole, pubblicizzate come integratori per abbassare il colesterolo. Si sospetta che il problema possa essere legato a sostanze tossiche precedentemente non rilevate negli stampi utilizzati nella produzione.

La Kobayashi ha ammesso che una persona sembra essere deceduta a causa di problemi renali dopo aver assunto per tre anni il prodotto in questione, il Red Yeast Cholesterol Help, mentre il secondo decesso sospetto è stato riferito dal Ministero della Salute.

"Anche se stiamo confermando diligentemente i fatti e le relazioni causali, vorremmo riferire questo fatto dal punto di vista della divulgazione tempestiva delle informazioni", ha dichiarato Kobayashi. "La nostra azienda ha sempre dato priorità alla salute dei clienti e ci scusiamo sinceramente per questa situazione", ha aggiunto.

Il Red Yeast Cholesterol Help ha debuttato sugli scaffali nel febbraio 2021. Secondo i media giapponesi, l'azienda ha venduto finora più di un milione di confezioni.

Il beni kōji è un riso fermentato con monascus purpureus, una specie di muffa rosso-viola. Sebbene pubblicizzato come integratore salutare per il colesterolo alto e la pressione sanguigna, è anche ampiamente utilizzato come colorante tradizionale per i prodotti alimentari. Anche un altro importante produttore di bevande, la Takara Shuzo Co, ha annunciato che ritirerà un prodotto di ‘sake frizzante' che era stato colorato con il beni kōji.