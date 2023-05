Giallo negli USA: trovato il cadavere di una donna nella cella frigorifera di un ristorante Il corpo senza vita di una donna è stato trovato all’interno di una cella frigorifera di un ristorante della Louisiana.

A cura di Davide Falcioni

Giallo in Louisiana, dove le autorità stanno indagando per fare luce sul ritrovamento del cadavere di una donna all'interno di una cella frigorifera di un ristorante Arby a New Iberia: secondo la polizia il corpo apparterrebbe a una dipendente del locale, ma le cause del decesso non sono state ancora determinate, sebbene tutto lasci pensare a un incidente e non a un omicidio. A fare la macabra scoperta è stato un lavoratore del ristorante che, andando ad aprire la cella frigorifera, ha trovato la donna tra tranci di carne e verdure.

"Non sappiamo ancora con certezza cosa è accaduto", ha dichiarato il capo della polizia. "Una situazione come questa è assolutamente insolita, quindi stiamo prendendo in esame tutte le ipotesi nel corso delle nostre indagini. Abbiamo effettuato i rilievi necessari e posso dire che niente lascia pensare si sia trattato di un omicidio".

Sul corpo della donna è stata disposta l'autopsia.