Gettano bombola di gas ancora piena nella pattumiera: l'esplosione nel camion dei rifiuti, netturbino ferito Un filmato di una telecamera di videosorveglianza ha catturato il momento in cui un operatore ecologico è rimasto ferito in un'esplosione a Newham, sobborgo di Londra. Colpa di una bombola di gas smaltita in maniera tutt'altro che regolare…

A cura di Biagio Chiariello

Un operatore ecologico ha rischiato seriamente la vita dopo che una bombola di gas è esplosa nella parte posteriore di un camion della nettezza urbana a Newham, un borgo di Londra situato nella parte orientale della capitale britannica. L'uomo è stato portato in ospedale con vertigini e problemi di udito, ma non sarebbe in pericolo di vita.

Nelle immagini video circolate in queste ore, si vede il momento dell'esplosione. L'operaio è in piedi appena dietro il veicolo, che sta smaltendo un normale bidone domestico: all'interno c'è la bombola di gas, che si pensava fosse vuota. Dopo alcuni secondi, si verifica un lampo di luce. Il pover'uomo si allontana con evidente difficoltà, mentre il fumo riempie l'aria. Altre persone si radunano intorno al mezzo cercando di capire cosa abbia causato l'esplosione.

I residenti sono stati ora invitati a smaltire correttamente bombole di gas, sigarette elettroniche, apparecchiature elettriche e batterie. "La recente esplosione in uno dei nostri veicoli per la raccolta dei rifiuti ha causato il trasporto d'urgenza in ospedale di un membro del nostro equipaggio con vertigini e problemi di udito. Si tratta di un severo promemoria sui pericoli legati allo smaltimento improprio di oggetti pericolosi", ha dichiarato la consigliera Sarah Ruiz del London Borough of Newham.

"Dobbiamo tutti essere consapevoli che articoli come sigarette elettroniche, apparecchi elettrici, batterie e bombole di gas non devono essere gettati nei rifiuti domestici o nei bidoni per il riciclaggio dei rifiuti. Questi articoli possono causare incendi, esplosioni e gravi lesioni, mettendo a rischio sia i nostri team di gestione dei rifiuti sia la comunità in generale".

"Fortunatamente, il nostro membro dello staff si sta riprendendo, ma questo incidente avrebbe potuto avere conseguenze molto più gravi", ha ammesso Ruiz.