Secondo quanto riferisce il giornale tedesco Bild, un uomo avrebbe aggredito con un coltello alcuni passanti nel centro di Wurzburg. Sono 3 i morti e 6 i feriti secondo le prime ricostruzioni. L'uomo armato sarebbe stato neutralizzato dalla polizia con un proiettile alla gamba. Secondo quanto riferiscono le forze dell'ordine su Twitter, la zona di Barbarossaplatz è stata limitata al traffico per capire la dinamica dell'aggressione. "La popolazione non ha nulla da temere al momento" hanno specificato gli agenti che hanno comunque chiesto di non avvicinarsi alla zona. Pochi minuti fa la polizia ha specificato di avere ancora sul posto diversi agenti. "L'aggressore è stato travolto dopo che la polizia lo ha neutralizzato con le armi da fuoco. Sono diversi i morti e i feriti da piangere".

Su Twitter un testimone racconta di aver visto la scena dal tram. Secondo quanto da lui affermato, l'aggressore avrebbe ferito mortalmente una donna che giaceva sul pavimento. "Una scena terribile. Tutti i passeggeri erano sconvolti. Alcuni hanno avuto un attacco di panico" commenta.

I video a testimonianza dell'accaduto arrivano proprio da un tram che stava attraversando la strada. Alcuni passanti hanno cercato di fermare la sua furia omicida senza successo. Alcune persone hanno iniziato un vero e proprio inseguimento armate di sedie e bastoni nel tentativo di fermare l'attentatore prima dell'arrivo delle forze dell'ordine. La circolazione in zona è ancora bloccata per effettuare i rilievi del caso. I soccorritori si sono prodigati anche nell'assistenza ai passeggeri del tram che hanno assistito inermi all'aggressione. Molti di loro hanno avuto crisi di panico a bordo del mezzo. "Un'immagine terribile – scrive un utente su Twitter -. Tutti coloro che viaggiavano sul mezzo hanno iniziato a urlare e a cercare di allontanarsi dalle finestre".