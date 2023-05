Germania, spari in una fabbrica della Mercedes: un morto e un ferito grave Spari in uno stabilimento della Mercedes Benz in Germania, a Sindelfingen, nel Baden-Wuettemberg. Una persona è stata uccisa, un’altra è rimasta ferita.

A cura di Gabriella Mazzeo

Una persona è stata uccisa in seguito a un agguato in una fabbrica di Mercedes Benz in Germania, a Sindelfingen, nel Baden-Wuettemberg. Secondo la Bild, ci sarebbe anche un ferito grave. Sul posto sono intervenute le forze dell'ordine. L'aggressore sarebbe stato fermato poco dopo la sparatoria. Le dinamiche dei fatti e il movente dietro l'attentato non è ancora stato chiarito.

Su Twitter la polizia ha confermato che era in corso un'operazione nello stabilimento, ma non ha menzionato alcuna vittima. La Mercedes invece ha confermato quanto accaduto nella fabbrica e ha sottolineato di essere in costante contatto con le forze dell'ordine. "Siamo in contatto con le autorità e stiamo cercando di chiarire i fatti. La sicurezza dei dipendenti viene prima di tutto", ha sottolineato l'azienda in un comunicato ufficiale.

Stando a quanto riportato dai media internazionali, l'aggressore sarebbe un uomo di 53 anni che avrebbe agito da solo, senza il supporto di complici.