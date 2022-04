Germania, “negazionisti Covid” volevano rapire il ministro della Salute: “Non mi lascio intimidire” Estremisti no vax tedeschi volevano condurre attacchi e rapire “note figure pubbliche” in Germania, tra cui il ministro Karl Lauterbach. Arresti e sequestro di denaro, lingotti d’oro, monete d’argento, armi e munizioni.

A cura di Susanna Picone

Preparavano attentati e progettavano di rapire il ministro della Salute. Cinque cittadini tedeschi della galassia delle proteste contro le misure Covid sono accusati di aver preparato attentati, rapimenti e di aver violato la legge sul possesso di armi. Sul caso indaga la procura di Coblenza. Il gruppo estremista avrebbe pianificato attacchi esplosivi e il rapimento di alcune figure come il ministro della Salute Karl Lauterbach, il quale ha detto che non si farà intimidire da quello che sta emergendo dalle indagini. "Alcuni negazionisti del Covid non si preoccupano solo di andare contro le vaccinazioni o le regole anti-Covid. Stanno combattendo direttamente contro la nostra democrazia", ha detto Lauterbach alla Bild. "Ma non ci riusciranno. Non mi lascerò scoraggiare, continuerò a lottare per l'intera popolazione. Questo esempio mostra la lacerazione nella nostra società. Superare questa divisione e riconquistare la fiducia rimane la mia politica".

Non è la prima volta che il ministro Lauterbach ha denunciato di aver ricevuto minacce. Solidarietà è arrivata dal ministro italiano della Salute Roberto Speranza, che con un tweet ha commentato la notizia: "Un abbraccio e tutta la mia solidarietà a Karl Lauterbach, ministro della Salute in Germania. Assurdo immaginare tanta violenza contro chi ogni giorno difende il diritto alla salute”, ha scritto.

Gli investigatori tedeschi hanno sequestrato 22 armi da fuoco, tra cui un fucile Kalashnikov, insieme a centinaia di munizioni, migliaia di euro in contanti, lingotti d'oro e monete d’argento. Dalle indagini è emerso anche che dodici persone del gruppo volevano provocare un blackout nazionale, attaccando la rete elettrica.