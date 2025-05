video suggerito

Germania, Merz bocciato a sorpresa dal Parlamento: non ha abbastanza voti per diventare cancelliere Per la prima volta nella storia, il Parlamento tedesco ha respinto il candidato cancelliere che sembrava ormai destinato da settimane alla guida del governo: Friedrich Merz, leader della Cdu-Csu, ha preso sei voti in meno di quelli necessari per ottenere la ‘fiducia’. L’AfD ha chiesto che si dimetta e si vada a nuove elezioni. Sostieni Fanpage.it, fai rumore con noi

A cura di Luca Pons

Friedrich Merz non sarà cancelliere della Germania, almeno per il momento. Il Bundestag, il Parlamento tedesco, non ha confermato la sua nomina. È la prima volta che accade nella storia della Germania unita: finora, il voto parlamentare di ‘fiducia' era visto più che altro come una formalità per confermare il sostegno politico del nuovo governo. Invece Merz ha ottenuto solo 310 voti a favore e 307 contrari, con tre astenuti. Sei voti in meno del necessario: ne servivano almeno 316 su 630 parlamentari.

Quasi subito, dopo i risultati delle elezioni federali di febbraio, era apparso chiaro che il nuovo governo sarebbe stato guidato da Merz, leader della Cdu-Csu, il partito che aveva ottenuto più voti. Nelle ultime settimane lo stesso Merz aveva parlato da cancelliere in divenire, e molti a livello internazionale si erano rivolti a lui in questo modo (l'aveva fatto anche presidente del Consiglio Meloni, nella sua intervista di pochi giorni fa a Adnkronos), nonostante tecnicamente il socialdemocratico Olaf Scholz fosse – e rimanga tuttora – il cancelliere facente funzioni.

Insieme, Cdu-Csu e il partito di centrosinistra Spd, che sulla carta compongono la maggioranza che sostiene Merz, avrebbero 328 voti. Dunque ben 18 persone, nel voto segreto, si sono tirate indietro dal sostegno al cancelliere. Fonti interne del Spd hanno assicurato alle agenzie di stampa che nelle fila del partito c'è stato sostegno unanime. La sessione del Bundestag, dopo il voto dal risultato inedito, è stata sospesa.

La seconda votazione si deve tenere per legge entro quattordici giorni, ma è probabile che arriverà ben prima. Non dovrebbe comunque essere oggi. Servirà del tempo per un confronto politico approfondito. Più probabile che arrivi alla fine della settimana.

Il problema non è tanto l'elezione formale di Merz: la normativa tedesca infatti prevede che il Bundestag voti per tre volte, e nel terzo scrutinio è sufficiente avere più voti di tutti. Il leader della Cdu, quindi, dovrebbe semplicemente attendere la terza votazione per poi essere eletto, dato che non ci sono alternative credibili al momento. Ma, se nessuno raggiungerà la maggioranza assoluta, toccherà al presidente della Repubblica decidere se nominare effettivamente Merz cancelliere o sciogliere il Parlamento.

In ogni caso, resta un segnale storico che potrebbe mettere in forte difficoltà il governo ancora prima della sua nascita. Se Spd e Cdu-Csu non risolvono i problemi interni e non riescono a trovare una soluzione per avere un voto di maggioranza solido, l'esecutivo partirà sapendo che non ha il sostegno di tutti i suoi parlamentari. E, in una situazione delicata come quella che la Germania (alle prese con una crisi economica e un piano di riarmo lanciato per i prossimi anni) sta attraversando in questo momento, un governo instabile potrebbe solo contribuire alle difficoltà.

Da parte sua l'AfD, il partito di estrema destra che è arrivato secondo al voto di febbraio ma è stato tagliato fuori dai negoziati per la formazione di un governo, ha chiesto di convocare subito nuove elezioni. "È una buona giornata per la Germania", ha detto il co-leader del partito Tino Chrupalla. A sorpresa, il futuro del governo tedesco potrebbe essere più in bilico di quanto si pensasse fino a ieri.

La situazione ha suscitato reazioni anche a livello internazionale: "Quello che è successo stamattina è un fulmine a ciel sereno, non era mai successo nella storia tedesca. In Europa come in Germania c'è un paesaggio politico frammentato e teso, la mancata elezione di stamattina è stata una cosa veramente inattesa", ha detto la capogruppo dei liberali di Renew al Parlamento europeo, la francese Valerie Hayer.

Il co-presidente del gruppo dei Verdi, Bas Eickhout, ha commentato: "Una Germania instabile non aiuta l'Europa", e ha aggiunto che per Merz "non è stato un buon inizio" e "sulla sua leadership c'è ancora da lavorare".