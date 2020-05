Nonostante le riaperture iniziate in tutti i Laender, cresce il movimento anti-lockdown in Germania. Per questo pomeriggio sono annunciate manifestazioni di protesta in numerose città, tra cui Berlino, Stoccarda, Monaco, Francoforte, Lipsia, Norimberga e Brema. Mentre in alcune località sono state previste anche delle contro-manifestazioni, la polizia ha già fatto sapere che è pronta a rispondere con la forza. A Stoccarda sono ammessi al massimo 5.000 manifestanti, a Monaco il limite indicato dalle autorità è di 1000 persone, attese sulla Theresienwiese. Nella capitale in teoria sono permesse manifestazioni con al massimo 50 persone.

Anche oggi proteste in molte città della Germania

In tutte le città le autorità hanno moltiplicato gli appelli ad indossare i dispositivi di protezione e di rispettare la distanza minima di un 1,5 metri tra un manifestante e l'altro. Sono ormai diverse settimane che nei fine settimana si tengono manifestazioni contro le misure restrittive decise dal governo e dai Laender per contrastare la diffusione del coronavirus. Molto spesso alle manifestazioni si scandiscono slogan che riecheggiano teorie complottiste di "grandi poteri" che avrebbero indotto la pandemia, ma tra le fila dei protestanti non mancano estremisti di destra e organizzazione no-vax, in genere alimentati da campagne in rete comprensive di toni antisemiti.

Manifestazione per il “Pensiero laterale”

In particolare lo scorso settimana si è svolta a Stoccarda una grande marcia verso il Cannstatter Wasen, area per eventi pubblici sulla riva del fiume Neckar: una manifestazione per il “Pensiero laterale” dell’imprenditore Michael Ballweg contro le restrizioni dei diritti costituzionali. La gran parte dei manifestanti, secondo la polizia, aveva mascherine e guanti. "Dobbiamo alzare la voce per dimostrare che non siamo degli estranei, degli “ecologisti”, degli hippy o degli estremisti di destra – ha arringato la folla un dimostrante – Queste sono persone normali che si assumono le proprie responsabilità e che sono sempre stati cittadini emancipati".