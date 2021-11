Germania, attacco sul treno: accoltellati diversi passeggeri, arrestato 27enne con problemi psichici È di almeno tre feriti il bilancio di un attacco a colpi di coltello su un treno ad alta velocità diretto a Norimberga, in Germania. Lo riferisce la Bild. Due feriti sono in gravi condizioni ma non in pericolo di vita. Arrestato un ragazzo “psichicamente instabile” che avrebbe anche chiesto aiuto sul convoglio. Esclusa matrice terroristica.

A cura di Biagio Chiariello

Diverse persone sono rimaste ferite in un attacco al coltello su un treno ad alta velocità in Baviera, Germania. L'aggressore, secondo prime informazioni fornite da Bild, è un uomo di 27 anni di origine araba, subito arrestato. Secondo il tabloid, si tratterebbe di un giovane psichicamente instabile e avrebbe anche chiesto aiuto sul convoglio. Tra i feriti, almeno due sarebbero in gravi condizioni seppur non in pericolo di vita. Non vi sarebbero ulteriori rischi per gli altri viaggiatori.

L'uomo fermato sembra abbia problemi psicologici e avrebbe chiesto aiuto ai passeggeri sul treno. L'attacco è avvenuto intorno alle 9:30 nei pressi di Egna, nell'Alto Palatinato. Il treno della Intercity Express (ICE), che era diretto a Norimberga, si è poi fermato a Seubersdorf, a sud-est di Norimberga, dove sono intervenuti polizia giudiziaria e scientifica. A bordo al momento dell'aggressione c'erano almeno 300 passeggeri, secondo quanto ha riferito la Beyrische Rundfunk.

Gli investigatori tedeschi escludono per ora il movente terroristico nell'attacco. Fonti di polizia assicurano che "non c'è più alcun pericolo".