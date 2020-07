Germania, arrestato il “Rambo della Foresta Nera”: era in fuga da cinque giorni

In 200 per stanarlo nella Foresta Nera. L’incredibile fuga del 31enne Yves Rausch è terminata oggi. La procura lo ha descritto come “un fanatico delle armi”, che si atteggiava a ranger del bosco (“per lui è una specie di salotto”) e aveva un’ottima conoscenza del terreno. Ora rischia fino a 15 anni di carcere.