Generale russo ferito in un attentato a Mosca. Lavrov accusa Zelensky: “Sabota il processo di pace”

Vladimir Alexeyev

Vladimir Alexeyev, un generale di altissimo rango dell'esercito russo, è stato colpito e ferito mentre si trovava in un condominio residenziale nella periferia nord-occidentale di Mosca; le sue condizioni sono al momento sconosciute e l'attentato non è stato ancora rivendicato, tuttavia il ministro degli esteri, Sergei Lavrov, ha puntato il dito contro l'Ucraina sostenendo che il tentato omicidio dimostra che "Zelensky cerca di far deragliare il processo di pace" dopo i colloqui di Abu Dhabi di questa settimana.

Alexeyev è il numero due della direzione principale dell'intelligence militare russa GRU ed è l'ultimo alto funzionario militare ad essere stato preso di mira nella capitale da quando è iniziata l'invasione russa dell'Ucraina, quasi quattro anni fa. Il generale è stato sottoposto a sanzioni da parte dell'Unione Europea ed è accusato di aver orchestrato l'attacco con agente nervino del 2018 a Salisbury, nel Regno Unito.

Svetlana Petrenko, membro del Comitato investigativo russo, ha spiegato che Vladimir Alexeyev è attualmente ricoverato "in uno degli ospedali della città", senza specificare quale, e che sulla vicenda è stata aperta un'inchiesta per tentato omicidio. L'uomo che ha ferito il generale è riuscito a fuggire e ora gli investigatori stanno esaminando i filmati delle telecamere di sorveglianza della zona alla ricerca di indizi utili.

Alexeyev ha ricoperto ruoli di primaria importanza durante la guerra in Ucraina, prendendo parte ai negoziati con Kiev durante l'assedio russo della città di Mariupol, nel 2022. Il generale è stato anche inviato a trattare con il capo del gruppo mercenario Wagner, Yevgeny Prigozhin, che guidò un breve e sanguinoso ammutinamento nel giugno 2023. Il diretto superiore di Vladimir Alexeyev – suo capo al GRU, Igor Kostyukov – ha guidato il team negoziale russo che ha preso parte ai colloqui sulle questioni di sicurezza con gli Stati Uniti e l'Ucraina ad Abu Dhabi.