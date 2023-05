Gemelline precipitano dal sesto piano e muoiono a 12 anni: trovate dal padre, forse suicidio I fatti nella mattinata di venerdì 19 maggio ad Oviedo, nelle Asturie, in Spagna. Si indaga sulle cause della tragedia. Le giovanissime vivevano con la loro famiglia al quarto piano, ma sarebbero precipitate da una finestra al sesto piano.

A cura di Biagio Chiariello

Un’ambulanza nei pressi della palazzina della tragedia in Spagna

Due sorelline gemelle di 12 anni sono morte oggi, venerdì 19 maggio, dopo essere cadute da una finestra di un edificio a Oviedo, in Spagna, come confermato da José Ramón Prado, assessore alla sicurezza nella capitale asturiana.

Il portavoce della polizia nazionale delle Asturie, l'ispettore Pedro Aguado, ha indicato che non c'è stato "alcun intervento di terzi" in quella che l'agente si è limitato a definire una "tragedia".

La Nueva España riporta che le due giovanissime sono precipitate in un cortile interno, dal sesto piano del palazzo nel quale vivevano, a via Facetos 47, e sono morte sul colpo. Le grida disperate del padre, che chiedeva aiuto, hanno allertato i vicini.

A quanto pare, le due sorelline vivevano con i genitori e il fratellino di dieci anni in una casa al quarto piano, ma sono cadute da una finestra posta sul pianerottolo del sesto piano.

Le indagini sono attualmente in corso, con le forze dell'ordine che si sono precipitate sul posto e stanno ora cercando di ricostruire l'accaduto: non si esclude alcuna pista, dal suicidio all'incidente. Sul luogo del dramma sono giunti i soccorsi, che non hanno potuto fare nulla per salvare la vita alle due ragazzine.

La famiglia, originaria della Russia, risiede da tempo in quell'appartamento di Ovideo. Ora sta ricevendo assistenza psicologica nell'ospedale locale.

“Posso dire solo che sono triste. Non abbiamo altre informazioni ufficiali perché l’unica cosa che sappiamo per certo è che due ragazzine ci hanno lasciato“, le parole dell’assessore alla sicurezza, José Ramón Prado, sul luogo dell’incidente insieme al sindaco Alfredo Canteli. Il comune di Oviedo ha decretato due giorni di lutto cittadino.